Hanna Hattab është arbitri që mbrëmjen e djeshme, gjatë ndeshjes mes Al Jazira (Emiratet) dhe Gol Gohar (Iran) në AFC Champions League Two të Azisë, u dha të gjithëve përshtypjen se ishte i dehur. Drejtuesit e të dyja skuadrave e kishin mbrojtur këtë pretendim edhe pas përfundimit të ndeshjes, duke folur në konferencën për shtyp. Nuk kishte asnjë konfirmim se kjo ishte vërtet e vërtetë, por me siguri sjellja e arbitrit dukej e çuditshme. Gjyqtari ishte dukur i hutuar gjatë pjesës së parë, kur ndëshkoi me karton të verdhë portierin për një faull të ndodhur shumë larg zonës së tij të rreptësisë, duke i lënë të gjithë futbollistët në fushë të habitur. Hattab dha përshtypjen se ishte i shpërqendruar në atë moment dhe madje disa persona të stafit kishin bërë të ditur se e kishin parë duke pirë para ndeshjes.
Një pretendim që nuk u konfirmua kurrë dhe, përkundrazi, u hodh poshtë nga vetë i interesuari përmes një postimi të publikuar në llogarinë e tij në Facebook. Gjyqtari shpjegon: “Konfirmoj të drejtën time të plotë për të ndërmarrë të gjitha masat ligjore dhe gjyqësore kundër kujtdo që ka bërë një deklaratë ose ka kontribuar në fyerjen dhe shpifjen ndaj meje, pavarësisht pozitës apo statusit të tyre, qoftë nëse bëhet fjalë për një individ, një institucion apo një entitet sportiv”. Në fakt, arbitri mohon gjithçka, ndërsa nga Arabia Saudite bëjnë të ditur se gjendja e tij mund të jetë shkaktuar nga një rënie e nivelit të sheqerit në gjak, e cila i ka shkaktuar humbjen e përqendrimit.
Ky është postimi i gjyqtarit
“Një shpjegim i shkurtër. Fatkeqësisht, nuk jam mësuar me këtë (por të mençurit e kuptojnë nga nënkuptimi). Do të pres komunikimin zyrtar dhe qëndrimin zyrtar të Federatës Arabe Siriane të Futbollit, si dhe do të komunikoj me personat dhe palët përgjegjëse për mua në nivel lokal dhe ndërkombëtar, përpara se të nxjerr një deklaratë zyrtare që do të sqarojë të gjitha detajet dhe faktet lidhur me atë që ndodhi në një ndeshje miqësore mes skuadrave arabe dhe kombëtare në Champions League 2 të Azisë dje, me transparencë dhe qartësi të plotë. Në përfundim, konfirmoj se familja dhe jeta personale nuk janë përgjegjësi e të tjerëve dhe nuk janë një lojë në duart tuaja. Feja, arsyeja dhe etika nuk e lejojnë cenimin e privatësisë së njerëzve apo shpifjen ndaj tyre. Konfirmoj gjithashtu të drejtën time të plotë për të ndërmarrë të gjitha masat ligjore dhe gjyqësore kundër kujtdo që ka publikuar ose ka bërë një deklaratë, apo ka kontribuar në fyerjen dhe shpifjen ndaj meje, pavarësisht pozitës apo statusit të tyre, qoftë nëse bëhet fjalë për një individ, një institucion apo një entitet sportiv”.
Arbitri mohon kategorikisht se ka konsumuar alkool përpara se të drejtonte atë ndeshje. Konfirmimi do të vinte edhe nga një ekzaminim mjekësor i kryer pas ndeshjes, i cili thuhet se ka vërtetuar se Hattab nuk kishte konsumuar alkool. Ai është një arbitër sirian shumë i përkushtuar ndaj fesë, që jeton në Brazil dhe ndonjëherë udhëton më shumë se 15 orë për të ardhur e për të drejtuar ndeshjet, prandaj lodhja mund të ketë qenë shkaku. Në një postim në Facebook, Hanna Hattab shpjegon se po pret qëndrimin zyrtar të Federatës Siriane të Futbollit përpara se të japë versionin e tij të plotë të ngjarjeve lidhur me incidentin e ndodhur gjatë ndeshjes së tij në AFC Champions League 2. Ai denoncon gjithashtu shkeljet e privatësisë dhe dëmtimin e reputacionit të tij, duke paralajmëruar se rezervon të drejtën të ndërmarrë veprime ligjore kundër çdo personi apo institucioni që ka kontribuar në dëmtimin e tij.
Federata Siriane mbështet arbitrin Hattab
Për çështjen ka ndërhyrë edhe Federata Siriane, duke shprehur mbështetjen e plotë për gjyqtarin: “Komisioni Qendror i Arbitrimit i Federatës Arabe Siriane të Futbollit konfirmon mbështetjen e tij të plotë për arbitrin e tij ndërkombëtar, zotin Hanna Hattab, lidhur me episodin që e përfshiu, pasi është informuar për gjendjen e tij shëndetësore; ai i ka përgënjeshtruar plotësisht dhe në mënyrë të detajuar informacionet që kanë qarkulluar për të në rrjetet sociale. Komisioni rithekson mbështetjen e tij të plotë ndaj tij dhe angazhimin për ta ndjekur çështjen në të gjitha detajet dhe rrethanat e saj.
Në këtë kuadër, Komisioni ka kontaktuar Konfederatën Aziatike të Futbollit (AFC) për të kërkuar: raportin mjekësor lidhur me arbitrin, raportin e vëzhguesit të ndeshjes dhe raportin e vëzhguesit të arbitrimit. Kjo me synimin për të sqaruar me saktësi rrethanat e asaj që ndodhi dhe për të përfunduar procedurat e nevojshme lidhur me këtë çështje. Komisioni konfirmon gjithashtu se do të informojë organet kompetente dhe opinionin publik për rezultatet në të cilat do të arrijë, sapo të mbërrijnë raportet e kërkuara, duke bërë thirrje për verifikimin e saktësisë së lajmeve dhe marrjen e informacionit nga burimet e tyre zyrtare”.