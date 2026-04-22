Arbitri Makkelie merr një telefonatë gjatë finales së Kupës: “Një kërcënim i rëndë”

Gjatë finales së Kupës së Holandës mes AZ dhe NEC, që u luajt të dielën e kaluar, u panë skena të papara më parë në një fushë futbolli dhe që kanë shkaktuar shumë diskutime në Holandë: një çerek ore para fundit, arbitri ndërkombëtar Danny Makkelie u thirr papritur pranë vijës anësore dhe iu vendos në dorë një telefon. Më pas u zbulua se telefonata e tensionuar kishte të bënte me një problem sigurie në stadium. “Kishte një kërcënim të rëndë”, deklaroi për këtë trajneri dhe komentatori Robert Maaskant.
Arbitri Makkelie thirret në telefon papritur gjatë finales AZ–NEC
Finalja deri në atë moment kishte qenë njëkahëshe dhe në minutën e 73-të AZ e mbylli praktikisht ndeshjen duke shënuar golin e 3-0. Pak më pas ndodhi diçka vërtet e pazakontë: 43-vjeçari Makkelie, një gjyqtar shumë me eksperiencë që në karrierë ka drejtuar edhe gjysmëfinalen e Euro 2021 të fituar nga Italia, u thirr me urgjencë pranë vijës për të folur në telefon. Sipas asaj që u mësua më pas, telefonata kishte të bënte me përdorimin e mundshëm të fishekzjarreve (të ndaluara) në tribunë dhe rreziqet për sigurinë brenda stadiumit.
Ishin tifozët e NEC, tashmë të mundur dhe të nxitur nga ndjenja aspak miqësore, që donin ta kthenin finalen nga festë e AZ në një ferr, ndoshta duke detyruar ndërprerjen e ndeshjes siç ka ndodhur edhe më parë në Holandë pikërisht për shkak të fishekzjarreve. Mes tifozëve në tribunë kishte agjentë civilë që aktivizuan menjëherë protokollet: një punonjës sigurie i dha telefonin Makkelie-s për ta paralajmëruar për atë që mund të ndodhte, ndërsa në stadium u shpërnda një njoftim për rrezikun e mundshëm.
Ndeshja ndërpritet për disa minuta: rrezik nga një “shi” i afërt fishekzjarresh
Trajneri i AZ, Leeroy Echteld, pa kuptuar çfarë po ndodhte dhe duke pasur frikë nga një pezullim i befasishëm i një finaleje tashmë të fituar, shkoi të fliste me arbitrat. “Ku janë fishekzjarret? Nuk ka asgjë, apo jo?”, pyeti. “Eja tani, ata po bëjnë vetëm punën e tyre”, iu përgjigj Makkelie, i cili duke pasur një të kaluar si polic (inspektor deri në vitin 2023), kishte përballuar shpesh situata rreziku.
Ndërprerja zgjati disa minuta, me Makkelie-n ende në telefon, para se gjyqtari të jepte dritën jeshile për rifillimin e lojës. Në fund masat e sigurisë funksionuan në mënyrë perfekte, pasi nuk u panë dhe nuk u dëgjuan fishekzjarre dhe ndeshja përfundoi normalisht, me fitoren e AZ 5-1.
“Kërcënimi i rëndë” i shmangur falë agjentëve civilë në tribunë
Ajo që ndodhi në stadiumin De Kuip të Roterdamit (shtëpia e Feyenoord, pra fushë neutrale) u diskutua shumë në orët në vijim për shkak të situatës së pazakontë. Trajneri dhe analisti televiziv Robert Maaskant tha se kishte marrë më shumë detaje: “E kuptova që kishte një kërcënim të rëndë – shpjegoi në podcastin e tij – Të gjithë pyesnim: çfarë po ndodh? Më vonë kuptova çfarë po ndodhte realisht. Kishin kapur sinjale për një kërcënim serioz. Kishte raportime për shumë fishekzjarre që do të hidheshin nga curva e tifozëve, ndaj ishte një masë parandaluese”.
“Natyrisht ka agjentë civilë të shpërndarë në tribunë – vazhdoi Maaskant – dhe në momentin që kuptojnë se diçka do të ndodhë, kontaktojnë menjëherë me autoritetet. Pikërisht kjo ndodhi. Në fushë nuk ishte e qartë, por me shumë gjasë ishte përhapur lajmi se do të hidheshin shumë fishekzjarre. Informacioni vinte nga ai sektor”.