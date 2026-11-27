Në përgjithësi, jemi mësuar (fatkeqësisht) me gjeste të pamenduara të futbollistëve që humbasin kontrollin ndaj arbitrave, deri në atë pikë sa ndonjëherë arrijnë t’i prekin edhe fizikisht. Këtë herë, megjithatë, ishte një gjyqtar ai që nuk arriti të kontrollonte veten në momentin e tensionit maksimal, menjëherë pas përfundimit të finales së Kupës së Bolivisë. Në ato çaste të trazuara, kur gjakrat ishin ndezur, Jordy Aleman goditi me grusht në fytyrë portierin e Real Potosí, argjentinasin Cristian Martinez, dhe tani rrezikon shumë, deri edhe përfundimin e karrierës së tij.
Në përgjithësi, jemi mësuar (fatkeqësisht) me gjeste të pamenduara të futbollistëve që humbasin kontrollin ndaj arbitrave, deri në atë pikë sa ndonjëherë arrijnë t’i prekin edhe fizikisht. Këtë herë, megjithatë, ishte një gjyqtar ai që nuk arriti të kontrollonte veten në momentin e tensionit maksimal, menjëherë pas përfundimit të finales së Kupës së Bolivisë. Në ato çaste të trazuara, kur gjakrat ishin ndezur, J
E assim acaba a Copa Paceña. Always Ready campeão, comemora como fazem os campeões, e o Real Potosí, derrotado, sai na porrada com o árbitro, literalmente.
Tudo isso muito bem televisionado, cortes entre a comemoração da equipe alteña e a briga dos jogadores potosinos.
Tudo isso com o narrador brigando com a imagem fingindo que não tá vendo o árbitro Jordy Alemán derrubar com um soco o goleiro do Real Potosí.
Segue o vídeo.
— Gabriel Heathcliff (@profgabrielhfs) November 26, 2026
ordy Aleman goditi me grusht në fytyrë portierin e Real Potosí, argjentinasin Cristian Martinez, dhe tani rrezikon shumë, deri edhe përfundimin e karrierës së tij.
Kaos pas triumfit të Always Ready në Kupën e Bolivisë
Arbitri 33-vjeçar bolivian sapo kishte përfunduar drejtimin e ndeshjes së kthimit të finales së Copa Pacena mes vendasve të Potosí dhe Always Ready. Takimi përfundoi në barazim 0-0, rezultat që, i kombinuar me fitoren 3-1 të miqve në ndeshjen e parë, u dha këtyre të fundit suksesin në kompeticion. Ndërsa Always Ready po festonte triumfin në stadiumin Victor Agustin Ugarte, disa futbollistë të Potosí iu afruan treshes së arbitrave për të kundërshtuar vendimet e marra gjatë ndeshjes.
Ndërsa tensioni po rritej, Martinez u gjend përballë Aleman, duke ngritur gjithnjë e më shumë tonin e protestës. Në atë moment, arbitri humbi kontrollin dhe e goditi me grusht portierin, i cili u rrëzua në tokë, ndërsa në skenën e përplasjes po afroheshin edhe disa anëtarë të delegacionit të skuadrës vendase.
El puñetazo de Jordy Alemán, y ahora como será la sanción? https://t.co/G28Da9XLPk
— (@TioAcademico) November 26, 2026
Fatmirësisht, situata nuk u përshkallëzua më tej, por atmosfera ishte ndezur aq shumë sa arbitri dhe ndihmësit e tij u larguan nga fusha të shoqëruar nga policia. Nga ana e tij, Martinez, ndërsa ishte ende në tokë dhe po merrte ndihmën e shokëve të skuadrës, bërtiti në shenjë sfide: “Le të godasë edhe më fort”.
VERGONZOSO LO DE JORDY ALEMÁN!!!
Christian Martínez, denunció que Jordy Alemán, lo agredió físicamente.
Video: Prensa Real Potosí. https://t.co/YuvKuO0nhR
— Jaime Vega – Periodista (@JaimeVegaOk) November 26, 2026
Çfarë rrezikon arbitri Aleman: nga pezullimi deri në fundin e karrierës
Nëse portieri rrezikon ndonjë masë për fyerjet e drejtuara ndaj gjyqtarit, kjo nuk është asgjë në krahasim me pasojat e mundshme për karrierën e Alemanit, i cili mund të pezullohet nga një deri në tre vjet, deri te masa më ekstreme e përjashtimit përfundimtar nga radhët e arbitrave.
“Por a po bëjmë shaka? Një arbitër që godet portierin”, tha pas ndeshjes mbrojtësi kolumbian Kevin Villegas, i cili është kapiteni i Real Potosí. Një përfundim vërtet i shëmtuar për turneun e dytë më të rëndësishëm kombëtar të Bolivisë.
Kaos pas triumfit të Always Ready në Kupën e Bolivisë
Arbitri 33-vjeçar bolivian sapo kishte përfunduar drejtimin e ndeshjes së kthimit të finales së Copa Pacena mes vendasve të Potosí dhe Always Ready. Takimi përfundoi në barazim 0-0, rezultat që, i kombinuar me fitoren 3-1 të miqve në ndeshjen e parë, u dha këtyre të fundit suksesin në kompeticion. Ndërsa Always Ready po festonte triumfin në stadiumin Victor Agustin Ugarte, disa futbollistë të Potosí iu afruan treshes së arbitrave për të kundërshtuar vendimet e marra gjatë ndeshjes.
Ndërsa tensioni po rritej, Martinez u gjend përballë Aleman, duke ngritur gjithnjë e më shumë tonin e protestës. Në atë moment, arbitri humbi kontrollin dhe e goditi me grusht portierin, i cili u rrëzua në tokë, ndërsa në skenën e përplasjes po afroheshin edhe disa anëtarë të delegacionit të skuadrës vendase.
Fatmirësisht, situata nuk u përshkallëzua më tej, por atmosfera ishte ndezur aq shumë sa arbitri dhe ndihmësit e tij u larguan nga fusha të shoqëruar nga policia. Nga ana e tij, Martinez, ndërsa ishte ende në tokë dhe po merrte ndihmën e shokëve të skuadrës, bërtiti në shenjë sfide: “Le të godasë edhe më fort”.
Çfarë rrezikon arbitri Aleman: nga pezullimi deri në fundin e karrierës
Nëse portieri rrezikon ndonjë masë për fyerjet e drejtuara ndaj gjyqtarit, kjo nuk është asgjë në krahasim me pasojat e mundshme për karrierën e Alemanit, i cili mund të pezullohet nga një deri në tre vjet, deri te masa më ekstreme e përjashtimit përfundimtar nga radhët e arbitrave.
“Por a po bëjmë shaka? Një arbitër që godet portierin”, tha pas ndeshjes mbrojtësi kolumbian Kevin Villegas, i cili është kapiteni i Real Potosí. Një përfundim vërtet i shëmtuar për turneun e dytë më të rëndësishëm kombëtar të Bolivisë.