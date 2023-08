Arabia Saudite tani ka pretendime: Al-Ittihad shkarkon portugezin Jota, “pak i famshëm”

Jo vetëm nënshkrime rekord në Arabinë Saudite, por edhe disa befasi të mëdha. Pikërisht si ajo që mund të krijohet te Al-Ittihad, formacioni ku luan Karim Benzema. Protagonist nuk është Topi i Artë 2022, por portugezi Jota, i blerë pak më shumë se një muaj më parë dhe tashmë i dorëzuar për largim.

Në fakt, shtypi vendas e konsideron lojtarin “pak të famshëm” dhe jo të përshtatshëm për një ekip yjesh si ai që do të donin të krijonin për të mbrojtur titullin e fituar vitin e kaluar. Në këtë kuptim, shumë zëra kërkojnë lamtumirën e lojtarit, në mënyrë që ai t’i lërë vendin “yjeve” të vërtetë. Në veçanti, tifozët dyshohet se po e nxisin klubin të investojë në disa kampionë të tjerë që luajnë në Evropë, konkretisht te Salah.

Egjiptiani i Liverpool do të ishte perfekt për skuadrën. E në rast mbërritje do ta detyronte portugezin Jota të largohej. Në këtë pjesë duhet llogaritur edhe rregulli që imponon maksimumi 8 lojtarë të huaj në skuadër. Për portugezin ekziston një kalim i mundshëm në huazim te Al Shabab. Mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë dhe nëse Al-Ittihad mund ta bindë Salah të transferohet në Arabi. Por fakt është se tani Arabia Saudite ka pretendime për “famën” e lojtarëve që po afron.