Arabia Saudite e zyrtarizon, Mancini bëhet trajneri më i paguar në botë: “FIGC më trajtoi si monstra e Firences”

Roberto Mancini është trajneri i ri i Arabisë Saudite dhe tani është zyrtare. Pas dorëheqjes nga pankina e Italisë, trajneri nga Jesi ka nënshkruar një kontratë deri në vitin 2027. Mancini do të drejtojë kështu përfaqësuesen saudite, që njoftimin e bëri me një video. “Pasi bëra historinë në Europë, është koha për të bërë histori në Arabinë Saudite”, ishin fjalët e tij të para.

MESAZHI I TEKNIKUT

Mancini shkroi në profilin e tij në Instagram: “Ditët e fundit kam marrë një shprehje besimi të plotë, për personin tim dhe vlerësim për punën e bërë vitet e fundit, nga Federata e Futbollit të Arabisë Saudite. Ajo më ka zgjedhur për postin prestigjioz të Kryetrajnerit të Kombëtares dhe falënderoj për këtë Presidentin Yasser Al Misehal. Jam i emocionuar që kam pranuar këtë projekt të ri. Ai bazohet në ndarjen e vizionit strategjik të rritjes së sektorit të futbollit. E në veçanti të botës së të rinjve. Kjo detyrë është një njohje e vlerës që i atribuohet futbollit italian dhe gjithashtu në këtë eksperiencë do të mbaj me krenari italianitetin tonë në botë”.

https://twitter.com/SaudiNT/status/1695871660467830872?s=20

“MË TRAJTUAN SI MONSTRA E FIRENCES”

E destinuar të bëjë zhurmë është deklarata e lëshuar nga Roberto Mancini për agjencinë ItalPress. Ai ka futur në lojë përbindëshin e Firences: “Ata më trajtuan si monstra e Firences, po, Pacciani”

https://www.instagram.com/mrmancini10/?utm_source=ig_embed&ig_rid=429ae581-f9c4-4abf-a2dc-d68a85d5b46e

TRAJNERI MË I PAGUAR NË BOTË

Kështu, Roberto Mancini është trajneri i zgjedhur nga arabët për të udhëhequr kombëtaren e tyre drejt Kupës së Botës 2030, atë që ata duan ta organizojnë. Objektivi i parë do të jetë përpjekja për t’u kualifikuar në SHBA-Meksikë-Kanada 2026, duke konfirmuar progresin e treguar tashmë në Katar. Në mënyrë që të jenë protagonistë për shtatë vjet.

Kontrata e Mancini – sipas thashethemeve – fillimisht do të zgjasë deri në janar 2027, kur Arabia Saudite do të presë Kupën e Azisë në janar. Shifrat janë marramendëse me një pagë prej rreth 70 milionë euro brenda kësaj periudhe. Impenjimet e para në pankinë do të jenë miqësoret kundër Kosta Rikës dhe Koresë së Jugut. Sipas kontratës, Mancini do të përfitojë 30 milionë euro në vit, duke u bërë kështu trajneri më i paguar në botë. Italiani kalon kështu edhe teknikun e Manchester City Pep Guardiola me 23.