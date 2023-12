Arabia Saudite ‘blen’ edhe Kakà e Terry: dy ish-kampionët imazh për Botërorin 2034

Mbeten edhe më shumë se 10 vjet nga Kupa e Botës 2034, por Arabia Saudite po punon shumë fort që tani. Pas Botërorit për Klube të fituar nga Manchester City i Guardiolës, dy yje nga e kaluara – Kakà dhe John Terry vizituan instalimet e Jeddah dhe stadiumin King Abdullah Sports City. Të dy ish-kampionët janë dëshmitarë të vendit për Botërorin e vitit 2034.

Braziliani Kaka është topi i artë me Milan në 2007, me të cilin bëri tripletë: Champions League, Superkupa Evropiane dhe Kupa e Botës për Klube. Një imazh i rëndësishëm për vendin sauditm ashtu si dhe ai i John Terry. Anglezi ka fituar 5 Premier League dhe një Champions League me Chelsea.

Kaka dhe Terry më pas u vunë në dispozicion të futbollistëve profesionistë dhe fëmijëve të akademisë së të rinjve. “Është e rëndësishme të ndjekësh ëndrrat e tua. Siç bëja si fëmijë kur isha në ekipin e të rinjve të San Paolos përpara se të mbërrija në Evropë – tha ish-lojtari kuqezi -. Futbolli në Arabi po evoluon vazhdimisht dhe po infekton me pasion gjeneratat e reja. Dhe kjo është vërtet e lezetshme.”

Terry nga ana e tij u shpreh: “Jam i lumtur që jam këtu në shërbim të FIFA-s. Kupa e Botës për Klube e konfirmoi veten si një turne i madh. Këtu gjeta infrastrukturë dhe fusha fantastike, në disa aspekte edhe më të mira se ato të Premier League”.