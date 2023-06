Anulohet shfaqja e Snoop Dogg dhe Dr. Dre

Shfaqja e ardhshme e Snoop Dogg në Hollywood Bowl po riplanifikohet mes grevës së shkrimtarëve.

Reperi e bëri të ditur lajmin në Instagramin e tij të premten, duke shpjeguar se shfaqja, e vendosur për të festuar 30 vjetorin e albumit të tij debutues Doggystyle, do të shtyhet nga qershori në tetor.

“Për shkak të grevës së vazhdueshme të WGA dhe negociatave të DGA dhe SAG/AFTRA, ne kemi vendosur të shtyjmë shfaqjet e planifikuara për 27 qershor dhe 28 qershor në Hollywood Bowl. Ne qëndrojmë në solidaritet me sindikatat dhe shpresojmë që AMPTP do të negociojë marrëveshje të drejta sa më shpejt të jetë e mundur dhe të gjithë mund t’i rikthehen punës”, ka shkruar reperi në postimin e tij.

Hollywood Reporter ka mësuar gjithashtu se Snoop dhe Dr. Dre dërguan kamionë me ushqim te grevistët në Paramount Studios të premten. Dr. Dre, i cili është producent i shfaqjes, ishte vendosur gjithashtu të dilte në skenë së bashku me Snoop për shfaqjet e 27 dhe 28 qershorit. Sipas Billboard, të dy do të bashkoheshin nga Orkestra ReCollective e udhëhequr nga dirigjenti Derrick Hodge, si dhe do të mirëprisnin të ftuarit specialë.

Datat e reja të shfaqjes tani janë 20 dhe 21 tetor. Vitin e kaluar, Snoop dhe Dr. Dre ishin ndër interpretuesit në shfaqjen e pjesës së parë të Super Bowl 2022 në Inglewood, ku ata bënë homazhe për historinë e muzikës së South L.A së bashku me Mary J. Blige, Kendrick Lamar dhe Eminem.