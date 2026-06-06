Antonelli shkruan historinë në Principatë: “pole” pas një dueli fantastik me Verstappen

Do të jetë Andrea Kimi Antonelli ai që do të niset nga vendi i parë të dielën në Çmimin e Madh të Monakos në Formula 1. Piloti italian i Mercedes siguron pole position në rrugët e Monte Carlos falë kohës 1’12.051, duke regjistruar kohën më të shpejtë për herë të katërt këtë sezon dhe duke lënë pas një Max Verstappen fantastik. Në vendin e tretë renditet Lewis Hamilton, përpara shokut të skuadrës Charles Leclerc, i cili u përplas me barrierat në fund të sesionit. Në vështirësi të dukshme ishte George Russell, vetëm i gjashti.
KIMI ANTONELLI IS ON POLE IN MONACO! 👏
RIGHT AT THE END FROM KIMI! 😮💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/PvVGM5oB2S
— Formula 1 (@F1) June 6, 2026
Ishte Q3 që ndezi të shtunën në Monte Carlo, me italianin Kimi Antonelli autor të kohës më të mirë në kualifikueset shumë të luftuara në Principatën e Monakos. Piloti regjistroi një 1’12.051 të jashtëzakonshme dhe u bë adoleshenti i parë në histori që fiton pole position në Monako, në moshën 19 vjeç, 9 muaj e 13 ditë, duke thyer rekordin e Charles Leclerc. Përkrah tij në vijën e parë të nisjes për garën e së dielës do të jetë Verstappen (+0.043), protagonist i një sesioni të madh me Red Bull.
Për Kimi Antonelli, ky është pole position i katërt në karrierë dhe vetëm i dyti për një pilot italian në Monte Carlo pas asaj të Jarno Trulli në vitin 2004. Ferrari do të pushtojë tërësisht rreshtin e dytë, me Hamilton (+0.228) përpara Leclerc, i cili u përplas me murin në xhiron e fundit, për kënaqësinë e drejtuesit të skuadrës, Fred Vasseur, që sot mungonte në paddock pasi ndodhej në spital për disa kontrolle mjekësore. Nga rreshti i tretë do të nisen Hadjar dhe Russell, ky i fundit në vështirësi të dukshme.
Monaco pole position calls for a round of applause from Kimi! 👏✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/nVyMY1bvPj
— Formula 1 (@F1) June 6, 2026
Dyshja e McLaren, e përbërë nga Oscar Piastri dhe Lando Norris, do të zërë rreshtin e katërt, ndërsa Pierre Gasly dhe Liam Lawson plotësojnë Top 10 në rreshtin e pestë. Nuk arritën të kalonin në Q3 Alexander Albon, Carlos Sainz Jr., Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Arvid Lindblad dhe Gabriel Bortoleto, i cili shkaktoi edhe një flamur të kuq pas aksidentit në dalje të tunelit. Ndërsa u eliminuan që në Q1 Esteban Ocon, Sergio Perez, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Fernando Alonso dhe Lance Stroll.
What a Quali! 😎🙌
Here's how the grid is set to line up for the Monaco Grand Prix ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Eyf9J8Wnj0
— Formula 1 (@F1) June 6, 2026