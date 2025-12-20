Anthony Joshua e mposht me nokaut Jake Paulin

Ndeshja e shumëpritur e boksit midis Anthony Joshua dhe Jake Paul u zhvillua në Miami mëngjesin e sotëm (e shtunë), dhe britaniku i famshëm festoi fitoren me një nokaut. Edhe pse shumë ishin skeptikë, kryesisht sepse ndeshja e boksit ishte organizuar nga Netflix, në fund nuk u fol për ndonjë kurth.

Që nga minuta e parë, Joshua e nisi në mënyrë agresive dhe nuk e kurseu Paulin. Amerikani u mbrojt mirë deri në raundin e pestë kur filloi të rrëzohej. Në raundin e pestë, Joshua e rrëzoi dy herë dhe ishte e qartë se një nokaut ishte shumë afër.

Në raundin e gjashtë, gjyqtari përsëri i numëroi Pauliut për rrëzim, dhe kur amerikani u rikuperua dhe vazhdoi ndeshjen, Joshua bëri një seri të shkëlqyer që e përfundoi me një goditje me të djathtën dhe e rrëzoi amerikanin.

Joshua e mbajti premtimin e tij për ta nokautuar Paulin, dhe të gjithë ekspertët e boksit e prisnin një rezultat të tillë nëse lufta do të ishte e vërtetë, duke marrë parasysh që Joshua është shumë më i gjatë, më i rëndë dhe, më e rëndësishmja, më me përvojë. Për Paulin, kjo ishte vetëm lufta e tij e 14-të profesionale dhe e dyta kundër një boksieri “të vërtetë” aktiv, dhe njëkohësisht humbja e tij e dytë, pasi më parë ishte mposhtur nga Tommy Fury.

Nga ana tjetër, Joshua tani ka 29 fitore dhe 4 humbje, me 26 fitore me nokaut.

