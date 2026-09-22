Ankimoi masën, Apeli i GJKKO lë në burg Ergys Agasin

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë lidhur me masat e sigurimit ndaj personit nën hetim Ergys Agasi. Vendimi është marrë sot, nga trupi gjykues monokratik i përbërë nga gjyqtari Florjan Kalaja, pas shqyrtimit të ankimit të Agasit ndaj vendimit të GJKKO-së së Shkallës së Parë.
Në vendimin e Apelit thuhet se është miratuar vendimi nr. 62, datë 28 gusht 2026, i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.