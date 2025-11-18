Anglia ka vetëm fitore, por ka një problem: Tuchel ka vënë në shënjestër Bellingham

Për Thomas Tuchel gjithçka duhet të ishte lule e diell. Anglia ishte skuadra e parë që u kualifikua për Kupën e Botës 2026, e bëri këtë me dy ndeshje (dhe një muaj) përpara, i ka fituar të gjitha ndeshjet dhe në ato tetë takime nuk ka pësuar asnjë gol. Jo keq për teknikun gjerman që në muajt e ardhshëm do të ketë mundësi të përgatisë skuadrën e tij, por edhe të zgjidhë një problem krejtësisht të papritur, atë që lidhet me Jude Bellingham, i cili në mënyrë të pabesueshme në këtë moment është pothuajse një lojtar i toleruar nga trajneri, i cili e ka qortuar publikisht.
Bellingham kundër Tuchel
Nëse mendon për rrugëtimin e Italisë, e cila pasi ka humbur dy Botërorët e fundit dhe po përgatitet të luajë për të tretën herë radhazi playoffet, të mendosh që Bellingham është një problem për Anglinë është vërtet e pabesueshme. Ndoshta Tuchel është zemëruar për atë operacion në shpatull që e mbajti jashtë loje mesfushorin për ndeshjet e para të shtatorit, i cili në vend që të operohej në fund të kampionatit vendosi të ndalej pas Kupës së Botës për Klube.
Anglia ka fituar me dhe pa Bellingham
Në ndeshjet e tetorit, megjithëse ishte i disponueshëm, Jude Bellingham nuk u thirr. Para këtyre dy ndeshjeve të fundit të kualifikimeve, të padobishme për anglezët sepse tashmë të kualifikuar dhe kokë serie në Botëror, Tuchel foli për Bellingham duke thënë se ai, Kane dhe Foden së bashku nuk mund të luajnë, një tjetër gjë që i bën të mendojnë shumë tifozët italianë (sa mirë do të ishte të kishim atë bollëk). Bellingham ndaj Shqipërisë luajti, u konsiderua një nga më të mirët në fushë, edhe pse ndeshja, pa pasur nevojë të thuhet, u vendos nga një dygolësh i Harry Kane.
Bellingham e merr keq zëvendësimin, Tuchel e qorton
Mesfushori i Real Madrid u zëvendësua dhe ai ndryshim nuk e mori mirë. Tuchel pas ndeshjes nuk e anashkaloi: “Jude duhet ta respektojë vendimin. Nëse një shok pret në stol, pranohet dhe vazhdohet përpara. Ajo që ka rëndësi është respekti i ndërsjellë”. Harmonia nuk ekziston. Bellingham do të hyjë në bord dhe në Botëror do të shkojë, por është e pabesueshme që një nga futbollistët më të fortë në botë të jetë objekt diskutimesh.