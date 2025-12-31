Angelina Jolie gati të largohet nga SHBA: një kapitull i ri larg Pitt

Angelina Jolie po e konsideron seriozisht largimin e plotë nga Shtetet e Bashkuara, pas vitesh kompromisesh personale dhe familjare.
Planet e fitueses së Oscar-it shënojnë një kthesë të rëndësishme, ndërsa Jolie po shikon përtej Los Angelesit dhe jetës që kishte ndërtuar kryesisht për arsye familjare dhe kujdestarie pas ndarjes së bujshme nga Pitt.
Sipas burimeve, shtëpia e saj në Los Feliz tashmë është nxjerrë në shitje dhe po u tregohet blerësve të përzgjedhur, pas disa rinovimeve të fundit. Një burim i tha People se “Angelina është gati për një jetë që nuk sillet më rreth Los Angelesit”, duke shtuar se ajo po e pret me padurim vitin 2026 dhe lirinë që do të ketë atëherë.
Jolie, 50 vjeçe, ka gjashtë fëmijë me Pitt: Maddox (24), Pax (22), Zahara (20), Shiloh (19) dhe binjakët Knox dhe Vivienne (17). Mosha e tyre ka qenë për vite me radhë faktori kryesor që e ka penguar aktoren të zhvendosej, edhe pse divorci i saj me Pitt u finalizua në vitin 2024 pas një beteje ligjore tetëvjeçare.
Pas ndarjes, Jolie bleu një rezidencë historike në Los Feliz, dikur në pronësi të regjisorit legjendar Cecil B. DeMille, dhe më vonë shpjegoi se e kishte bërë këtë vetëm për t’i mbajtur fëmijët pranë babait të tyre.
“Doja që të ishim afër babait të tyre, që jeton vetëm pesë minuta larg,” kishte thënë ajo për Harper’s Bazaar. “Sapo të mbushin 18 vjeç, do të mund të largohem.”
Ky moment po afrohet, pasi Knox dhe Vivienne mbushin 18 vjeç më 12 korrik 2026, duke hequr kështu pengesën e fundit ligjore që e ka mbajtur Jolie të lidhur me SHBA-në.
Sipas burimeve, aktorja planifikon të zhvendoset menjëherë pas kësaj date dhe po shqyrton mundësinë ta ndajë kohën mes Kamboxhias, Francës dhe disa vendeve në Afrikë — vende që lidhen ngushtë me fëmijët e saj, punën humanitare dhe identitetin personal.