Angelina Jolie flet për fëmijët mes raportimeve për krisjen me Brad Pitt

Angelina Jolie ka ndarë detaje të rralla për marrëdhënien me gjashtë fëmijët e saj dhe ka lënë të kuptohet se distanca mes tyre dhe ish-bashkëshortit të saj, Brad Pitt, vazhdon të jetë e pranishme.
Në një intervistë për Variety, aktorja 51-vjeçare tha se fëmijët e saj e kanë ndihmuar të rifitojë forcën dhe motivimin pas viteve të vështira që pasuan divorcin.
“Mendoj se shpirti im luftarak është rikthyer më në fund. E humba për një kohë, por po rikthehet kryesisht falë fëmijëve të mi, të cilët tani janë më të rritur dhe më inkurajojnë,” u shpreh Jolie.
Aktorja është nënë e gjashtë fëmijëve – Maddox, Pax, Zahara, Shiloh dhe binjakëve Knox e Vivienne – të cilët i ndan me Brad Pitt.
Ajo shtoi se fëmijët e saj tashmë duan ta shohin të udhëtojë dhe të ndjekë projekte të reja jashtë Los Anxhelosit.
“Ata më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe ende më pëlqejnë. Kjo thotë shumë,” tha Jolie.
Deklaratat vijnë në një kohë kur të gjashtë fëmijët kanë hequr ose kanë zgjedhur të mos përdorin mbiemrin “Pitt”. Disa prej tyre e kanë bërë këtë ligjërisht, ndërsa të tjerë kanë përdorur vetëm mbiemrin Jolie në dokumente publike dhe aktivitete zyrtare.
Jolie pranoi gjithashtu se pas divorcit kishte menduar të largohej nga aktrimi për t’iu përkushtuar regjisurës dhe punës humanitare, por vendosi të vazhdonte karrierën për të siguruar stabilitet për fëmijët e saj.
Ajo ka deklaruar më herët se, për shkak të marrëveshjeve ligjore pas divorcit, nuk ka mundur të largohet nga Los Anxhelosi, por planifikon të kalojë më shumë kohë në vende si Cambodia pasi fëmijët e saj më të vegjël të mbushin moshën madhore.
Divorci mes Jolie dhe Pitt, i nisur në vitin 2016, u shoqërua me një betejë të gjatë ligjore dhe përfundoi pas shumë vitesh mosmarrëveshjesh për kujdestarinë dhe çështje të tjera familjare.