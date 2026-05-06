Angelina Jolie fiton betejën ligjore ndaj Brad Pitt

Aktorja e njohur Angelina Jolie ka shënuar një fitore të rëndësishme ligjore ndaj ish-bashkëshortit të saj Brad Pitt në konfliktin e vazhdueshëm për pronën e përbashkët, Château Miraval.
Një gjykatës i Gjykatës së Lartë në Los Angeles vendosi të hënën se Pitt nuk mund ta detyrojë Jolie të dorëzojë emaile private që lidhen me shitjen e pjesës së saj në kantinën franceze të verës.
Gjykata pranoi argumentin e aktores se këto komunikime janë të mbrojtura ligjërisht.
Avokati i Jolie, Paul Murphy, e cilësoi vendimin si një “fitore të rëndësishme”, duke shtuar se kërkesa e Pitt për akses në dokumente të mbrojtura ishte “jashtë çdo kufiri”.
“Fillimisht ai kërkoi 126 dokumente të privilegjuara, më pas u tërhoq në 22, dhe tani nuk po merr asgjë,” u shpreh Murphy.
Nga ana tjetër, burime pranë çështjes theksojnë se fakti që Jolie ka klasifikuar shumë dokumente si të mbrojtura mund të jetë një element kyç në proces.
Mosmarrëveshja lidhet me shitjen nga Jolie të 50% të aksioneve të saj në Château Miraval në vitin 2021 tek kompania Tenute del Mondo, pjesë e grupit Stoli.
Pitt pretendon se ekzistonte një marrëveshje që asnjëri prej tyre të mos shiste aksionet pa miratimin e tjetrit. Jolie e ka mohuar këtë marrëveshje dhe ka kundërshtuar me padi, duke akuzuar ish-bashkëshortin për një “luftë hakmarrëse”.