Andora-Shqipëri 0-1, shpërthen festa kuqezi, Asllani afron më shumë me play-off-in!

Kombëtarja kuqezi po luan sot një ndeshje vendimtare ndaj Andorrës, në takimin e parafundit të Grupit K, të vlefshëm për kualifikueset e Botërorit 2026.

Pas një pjese të parë me dominim të lehtë të Shqipërisë, kuqezinjtë gjejnë më në fund avantazhin në minutën e 68-të. Pas një kundërsulmi të shpejtë, Myrto Uzuni shpërthen nga krahu i djathtë dhe pason saktë për Kristjan Asllanin, i cili godet me qetësi dhe dërgon topin në rrjetë

Festa shpërthen në sektorin kuqezi të stadiumit, ndërsa Shqipëria merr avantazhin që e afron edhe më shumë me objektivin madhor — kualifikimin në fazën play-off të Botërorit 2026.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top