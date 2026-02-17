Ancelotti puth tre vajza njëherësh: Federata Braziliane detyrohet të përgënjeshtrojë

Tekniku i Kombëtares së Brazilit, Carlo Ancelotti, në Karnavalet më të famshme në botë, me fanellën verdhe-jeshile veshur, u bë menjëherë një nga pjesëmarrësit më të shquar të festimeve të këtyre ditëve, si spektator në paradat e São Paulos dhe Rio de Janeiros, në tribunat respektive të Sambódromo dell’Anhembi dhe Marquês de Sapucaí.
Në të njëjtat orë, në rrjetet sociale u bë viral një fotomontazh që tregon trajnerin ndërsa përqafon dhe puth tre gra njëkohësisht, gjë që e çoi Konfederatën Braziliane të Futbollit (Cbf), e kontaktuar nga portali G1, të deklarojë se bëhet fjalë për një foto “të rreme”, të krijuar me IA.
