Ancelotti puth tre vajza njëherësh: Federata Braziliane detyrohet të përgënjeshtrojë

Tekniku i Kombëtares së Brazilit, Carlo Ancelotti, në Karnavalet më të famshme në botë, me fanellën verdhe-jeshile veshur, u bë menjëherë një nga pjesëmarrësit më të shquar të festimeve të këtyre ditëve, si spektator në paradat e São Paulos dhe Rio de Janeiros, në tribunat respektive të Sambódromo dell’Anhembi dhe Marquês de Sapucaí.

Në të njëjtat orë, në rrjetet sociale u bë viral një fotomontazh që tregon trajnerin ndërsa përqafon dhe puth tre gra njëkohësisht, gjë që e çoi Konfederatën Braziliane të Futbollit (Cbf), e kontaktuar nga portali G1, të deklarojë se bëhet fjalë për një foto “të rreme”, të krijuar me IA.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top