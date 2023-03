Ancelotti nuk ndërhyn në sherrin Benzema-Deschamps, : “Në Itali thuhet ‘mes burrit e gruas mos vendos gishtin’”

I sigurtë nga rezultati 5-2 në ndeshjen e parë në Anfield, Real Madrid ka në xhep kualifikimin për në çerekfinale të Champions League. E megjithatë Carlo Ancelotti nuk i beson Liverpool. “Mesazhi është i thjeshtë: nuk është ideja jonë të bëjmë llogari. Duhet të futemi në fushë me entuziazëm maksimal për të fituar ndeshjen – shpjegoi trajneri në konferencën për shtyp -. Benzema është mirë, është i rikuperuar. Grindja me Deschamps? Në Itali thotë ‘mes burrit dhe gruas mos e vendosni gishtin’”.

Rezultati i ndeshjes së parë nuk do të ndryshojë mentalitetin e Realit të tij. “Ne bëmë shumë gjëra mirë në ndeshjen e parë – shpjegoi Ancelotti -. Nuk do të planifikojmë një lojë në mbrojtje, por duam të luajmë futbollin tonë më të mirë sulmues. Dhe lojtarët e kuptojnë këtë. Kjo është arsyeja pse unë mendoj se do të jetë një ndeshje e hapur. Duhet t’i bëjmë të dyja gjërat mirë: të mbrohemi dhe të sulmojmë. Por mendojmë më shumë për të sulmuar”.

Ancelotti iu përgjigj edhe Hazard, i cili në një intervistë tha se nuk fliste me trajnerin nga Reggiolo. “Marrëdhënia nuk është e ftohtë. Unë flas pak me të, por të flasësh është çështje karakteri. Me një person ndihesh më mirë se me një tjetër. Më e rëndësishmja për mua është që ai të më respektojë mua, ashtu siç e respektoj unë. Kjo është gjëja më e rëndësishme për mua. Nuk do ta mohoj që në vend të tij është një lojtar që kontribuon shumë, ai është Vinicius”.