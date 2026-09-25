Ancelotti fyen Indinë e futbollit, trajneri i Kombëtares vendase diplomat: “Nuk më intereson”

Pragndeshja mes Indisë dhe Brazilit u pasurua nga një përballje në distancë mes dy trajnerëve. Nga njëra anë Carlo Ancelotti, trajneri i Seleçãos, dhe nga ana tjetër Khalid Jamil, në krye të kombëtares indiane. Në qendër të diskutimit është pozicioni i Indisë në renditjen e FIFA-s dhe, në përgjithësi, raporti i vendit me futbollin.
Brazili do të mbërrijë në ndeshjen e 3 tetorit si favorit i madh. Ndeshja do të luhet në Salt Lake Stadium të Kalkutës, impiant që mund të presë rreth 85 mijë spektatorë. Seleção aktualisht zë vendin e pestë në renditjen e FIFA-s, ndërsa India ka rënë deri në vendin e 138-të.
Një diferencë e madhe, sidomos duke marrë parasysh përmasat e vendit aziatik, i cili me më shumë se 1,4 miliardë banorë është më i populluari në botë. Pikërisht kjo distancë mes potencialit demografik dhe rezultateve në futboll e ka shtyrë Ancelottin të shprehë opinionin e tij.
Ancelotti: “India nuk ka kulturë futbolli”
Pak ditë para ndeshjes, italianit Ancelotti iu kërkua të thoshte nëse ishte i befasuar nga pozicioni i Indisë në renditjen ndërkombëtare, pavarësisht popullsisë së madhe të vendit. Përgjigjja e trajnerit të Brazilit ishte mjaft e drejtpërdrejtë: “Besoj se është një çështje kulturore. India nuk ka kulturë futbolli, por shkëlqen në sporte të tjera. Duhet të punohet në këtë aspekt për të ndërtuar një brez të ri lojtarësh”.
Ancelotti më pas e zgjeroi diskutimin te mundësia e përballjes me realitete të ndryshme futbolli, duke theksuar se sa e dobishme mund të jetë për Brazilin të përballet me kombëtare me karakteristika të ndryshme: “Duhet të përballemi me vende dhe kultura të tjera. Jemi mësuar të luajmë ndeshje miqësore me stile të ndryshme loje. India do të jetë një sfidë interesante. Është e vërtetë që India nuk ka shumë përvojë (në përballjet me kundërshtarë të nivelit botëror), por është e rëndësishme për ne të kuptojmë se si luajnë”.
Përgjigjja e Jamil: “Nuk më intereson”
Fjalët nuk mbetën pa përgjigje. India po kalon një periudhë të vështirë. Kombëtarja nuk arriti të kualifikohej për Botërorin 2026 dhe gjithashtu humbi mundësinë për të marrë pjesë në Kupën e Azisë 2027. Renditja e FIFA-s pasqyron vështirësitë e përjetuara gjatë periudhës së fundit. Khalid Jamil iu kërkua të komentonte deklaratat e kolegut brazilian. Trajneri i kombëtares indiane zgjodhi të mos e ushqente debatin: “Nuk më intereson. Secili ka të drejtë të ketë opinionin e vet”.
Jamil preferoi ta zhvendoste menjëherë vëmendjen nga gjykimi i teknikut Ancelotti te puna që pret skuadrën e tij. Për trajnerin indian, ndeshjet e ardhshme duhet të shërbejnë mbi të gjitha për të matur nivelin e arritur nga kombëtarja dhe për të identifikuar aspektet ku duhet ndërhyrë: “Objektivi im personal është i thjeshtë: ta përgatis mirë skuadrën dhe të ndihmoj futbollin indian të përparojë. Këto ndeshje do të na tregojnë se në çfarë pike jemi dhe çfarë duhet të përmirësojmë”.
India, tre sfida për t’u matur me futbollin ndërkombëtar
Kalendari do t’i ofrojë teknikut Jamil një mundësi të rëndësishme për ta përballur kombëtaren e tij me kundërshtarë të nivelit ndërkombëtar. India do të zbresë në fushë më 25 shtator në Bengaluru kundër Panamasë, përpara përballjes me Brazilin më 3 tetor në Kalkutë.
Tre ditë më vonë, po në Salt Lake Stadium, do të mbërrijë edhe Uruguai. Një treshe ndeshjesh veçanërisht e vështirë, e cila do t’i mundësojë kombëtares indiane të përballet me tre realitete të ndryshme futbolli. Për Jamil, më shumë sesa deklaratat e trajnerëve të tjerë, do të jetë mbi të gjitha fusha ajo që do të japë përgjigjet për nivelin real të skuadrës së tij.