Analiza: Maqedonia e Veriut para zgjedhjeve të 8 majit

Në Maqedoninë e Veriut, partia më e madhe opozitare VMRO-DPMNE u bën thirrje shqiptarëve që të dalin në votimet e 8 majit, ndërsa akuzon BDI-në dhe social-demokratët për një skenar për bojkotin e balotazhit të zgjedhjeve presidenciale. Ndërkohë, partitë shqiptare nuk i bëjnë thirrje elektoratit të tyre për mbështetjen e njërit prej dy garuesve maqedonas. Më 8 maj votohet së bashku edhe për zgjedhjet parlamentare edhe për raundin e dytë të atyre presidenciale.

Partitë shqiptare në Maqedoninë e Veriut nuk kanë vendosur se cilin prej dy kandidatëve për president të vendit do ta mbështesnin dhe me gjasë do të lënë elektoratin e tyre të vendosë mbi bazë të vullnetit të tij. Ali Ahmeti i BDI-së ka biseduar me garuesin e Lidhjes Social Demokrate, Stevo Pendarovski, por publikisht nuk ka shpjeguar hollësi të bisedës.

Nga ana tjetër, kandidatja e VMRO-DPMNE-së Gordana Siljanovska shikohet nga elektorati shqiptar si një politikane nacionaliste që synon rishikimin e Marrëveshjes së Ohrit, me çka u avancuan të drejtat e shqiptarëve dhe një kundërshtare e marrëveshjeve me Greqinë dhe Bullgarinë që mundësuan integrimin e Maqedonisë së Veriut në NATO dhe përshpejtuan proceset drejt BE-së.

Drejtuesit politikë gjatë fushatës presidenciale dhe parlamentare shpesh kanë përdorur një gjuhë dhe retorikë denigruese ndaj kundërshtarëve të tyre.

VMRO-ja akuzon BDI-në dhe LSDM-në për një skenar bojkoti të balotazhit për president më 8 maj, ndërsa Hristijan Mickovski u bën thirrje shqiptarëve që të dalin në votime:

“Bashkimi Demokratik për Integrim në vazhdimësi shpikë rregulla. Janë të frikësuar dhe të vetëdijshëm për kriminalitetin që e kanë bërë”, u shpreh drejtuesi opozitar në përgjigje të komenteve të zyrtarëve të BDI-së se qeveria e re duhet të zgjidhet me votim të dyfishtë duke respektuar parimin e njohur si të Badinterit, me anë të të cilit kërkohet shumica edhe e votave të përfaqësuesve të komuniteteve jomaqedonase në parlament.

Zoti Mickovski akuzon BDI-në se me ndihmën e zyrtarëve policorë po ushtron shantazh dhe trysni te banorë të zonave në lindje të vendit për të fituar vota. Ndërkaq, kryetari i BDI-së Ali Ahmeti i hedh poshtë akuzat, teksa fton organet e hetuesisë që të merren me to. Ai, nga ana tjetër ngre shqetësime lidhur me ndikimin rus në fushatë:

“Pushka pas lufte dhe fjala pas kuvendit nuk kanë vlerë, prandaj le të mësojnë edhe ata kandidatë për presidentë edhe për kryeministër se sot ne kemi nevojë për stabilitet; kemi nevojë për paqe, për siguri. Rusia është duke investuar mjaftë që vendi ynë të mos ketë stabilitet. Rusia është mjaftë e interesuar që Ballkani Perëndimor të mos ketë stabilitet”, tha zoti Ahmeti në një takim me qytetarë në rrethinën e Tetovës.

Ndërkohë, koalicioni i partive opozitare shqiptare i njohur si VLEN thotë se nuk mund t’i orientojë votuesit se cilin kandidat presidencial ta mbëstesin në balotazh se “nuk i kanë votat e tyre në xhep”, siç shprehet Izet Mexhiti i këtij koalicioni.

Lidhja Social Demokrate (LSDM), e cila duket se ka një rënie të madhe të mbështetjes së elektoratit të saj, një pjesë të fajit për këtë e shikon tek partneri i saj i qeverisjes 7-vjeçare, Bashkimi Demokratik për Integrim.

Dimitar Kovaçevski akuzon VMRO-në dhe BDI-në për nxitjen e mosdurimit ndëretnik dhe rrezikimin e karakterit shumëetnik të vendit.

“Edhe Hristijan Mickovski edhe Ali Ahmeti edhe Gordana Siljanovska Davkova sillen me papërgjegjësi ndaj shtetit dhe ndaj qytetarëve dhe nëse nuk bëjmë diçka për ta penguar këtë sjellje, një ditë të gjithë ne do ta paguajmë në një mënyrë a në një tjetër”, tha drejtuesi social-demokrat.

Sondazhet e nxjerrin VMRO-DPMNE-në si fituese të zgjedhjeve parlamementare, ndërkohë që të dy kalicionet shqiptare që tani ngulin këmbë se do të jenë pjesëmarrës në qeverinë e re. VMRO-ja shpehet kundër BDI-së, ndërsa parapëlqen koalicionin VLEN. Një parim i viteve më parë se fituesi i njërit bllok me fituesin e bllokut tjetër të elektoratit të ndarë në baza etinike, do të duhet ta formojnë qeverinë, është prishur pas zgedhjeve të vitit 2017 kur BDI-ja hyri në qeveri me LSDM-në, ndonëse VMRO-ja kishte fituar zgjedhjet.

Për formimi e kabinetit qeveritar nevojiten 61 vota nga 120 vendet në parlament. Zgjedhjet parlamentare dhe balotazhi për president mbahen më 8 maj. Pak mbi 1 milion e 800 mijë banorë kanë të drejtë vote./ VOA