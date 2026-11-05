Analiza e “The Guardian”: A është ky fillimi i fundit për Trump?

Donald Trump postoi këtë verë në mediat sociale një dokument të shkruar nga një historian i supozuar, i cili e krahasonte atë, ndër të tjerë, edhe me Napoleon Bonapartin dhe Adolf Hitlerin. Kjo tani duket e përshtatshme pasi presidenti amerikan sapo ka dalë nga një betejë që duket se ka shkaktuar shkatërrimin e tij.
Zgjedhjet e mesmandatit të së martës në SHBA ishin një ngjarje e fortë, shkatërruese dhe e nivelit të zhdukjes, e bashkuar në një të vetme. Fortesat e kuqe republikane që dikur konsideroheshin të sigurta u rrëzuan si domino. Demokratët fituan vende në Senat për herë të parë në Kansas që nga viti 1932, në Teksas që nga viti 1988 dhe në Karolinën e Jugut që nga viti 1998.
Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati kishin kaluar nga njëra parti në tjetrën në të njëjtin mesmandat vetëm tre herë që nga Lufta e Dytë Botërore – në 1946, 1994 dhe 2006 – por tani kjo ka ndodhur përsëri, duke siguruar që Kongresi i SHBA-së të jetë një mburojë kundër zgjerimit të pushtetit ekzekutiv të Trump.
Presidenti, i cili menjëherë vuri në dukje se nuk ishte ai në listën e kandidatëve të martën, është arkitekti i këtij rezultati të dobët. Në fakt, pasi kaloi muaj të tërë duke i nxitur vazhdimisht votuesit të pretendonin se ishte ai në listën e kandidatëve, ai vështirë se mund të kishte bërë më shumë për të sabotuar partinë e tij. Në vitin 2024 ai fitoi presidencën duke premtuar të ulte çmimet dhe t’u jepte fund luftërave në vende të huaja; tarifat e tij shtuan presionin mbi çmimet dhe sulmi i tij i keq ndaj Iranit i shtyu ato edhe më lart.
Pastaj ishte fushata e egër dhe e çuditshme e Trump, e cila përbëhej nga fjalime të gjata dhe të paqarta rreth projekteve arkitekturore, shpërthime të islamofobisë së ligë dhe meditime rreth “b*thës” së një senatori republikan nga Ohajo. Kjo kulmoi në Pishinën Reflektuese të Memorialit të Linkolnit, ku ai shpalli fitoren në luftën kundër algave.
Votuesit thanë: mjaft më.
Sipas sondazheve të Associated Press, votuesit thanë se kostoja e jetesës dhe korrupsioni qeveritar ishin dy problemet e tyre kryesore. Trump, i cili pretendohej të ishte një populist ekonomik, kishte mburrur pasurimin e tij personal dhe sallën e tij luksoze të vallëzimit edhe kur njerëzit luftonin për të siguruar ushqim. Ishte tepër edhe për disa në bazën e tij që supozohej të ishte e fortë si shkëmbi.
Si do ta përballojë Trump këtë realitet të ri politik? A është ky fillimi i fundit?
Nga janari, demokratët do të kenë fuqinë për të bllokuar ligjet, për të nisur hetime ndaj administratës së Trump dhe për të penguar emërimet e tij në gjyqësor dhe në qeveri. Jeta mund të bëhet papritur e pakëndshme për persona si Pete Hegseth, sekretari i mbrojtjes, ose udhëheqës të mëdhenj të teknologjisë si Elon Musk. Demokratët madje mund të marrin në konsideratë shkarkimin e Trump për herë të tretë.
Kjo potencialisht e lë presidentin nën rrethim – një figurë të zvogëluar të zhytur në bllokadën e Uashingtonit dhe të reduktuar në përdorimin e një stilolapsi vetoje, të cilin ai kishte filluar ta përdorte që të martën në mbrëmje.
Megjithatë, duhet thënë se Trump i kushtoi pak vëmendje Kongresit gjatë 2 viteve të para në detyrë, përveç miratimit të Aktit të tij të Madh dhe të Bukur të masave tatimore dhe të shpenzimeve. Ai ka vepruar në mënyrë të njëanshme për tarifat dhe sulmet ushtarake ndaj Venezuelës dhe Iranit. Ashtu si paraardhësit e tij, ai me siguri do të vazhdojë të ndjekë politikën e jashtme si një projekt të trashëguar, një perspektivë alarmante për botën.
Ai do të vazhdojë gjithashtu me obsesionin e tij tjetër: duke i dhënë Uashingtonit një ndryshim rrënjësor me një sallë të re vallëzimi në Shtëpinë e Bardhë, një hark triumfi dhe më shumë ar. Kongresi mund të mbajë pikëpamjen se ky është një aktivitet relativisht i padëmshëm për ta mbajtur atë të zënë krahasuar me kaosin që ai mund të shkaktojë diku tjetër.
Më kërcënuese për Trumpin sesa çdo hetim demokrat është marshimi i pamëshirshëm i kohës. Gara për ta pasuar atë në vitin 2028 fillon tani.
Ky president është psikologjikisht i papërgatitur për t’u përballur me perspektivën e vëmendjes kombëtare, duke e lënë atë të përqendrohet te JD Vance, Marco Rubio dhe kandidatë të tjerë të mundshëm.
Ky ndryshim mund të dëmtojë gjithashtu dominimin e ngjashëm me atë të një kulti të Trump mbi Partinë Republikane dhe lëvizjen Maga. Ai e ka formësuar partinë sipas imazhit të tij për një dekadë dhe kjo nuk do të rikthehet lehtë. Por anëtarët e Kongresit, duke shfletuar rrënojat e së martës, mund të arrijnë në përfundimin se Trump është një krijesë e së kaluarës – dhe mbijetesa e tyre varet nga vendosja e basteve të duhura për të ardhmen.
Çdo lëkundje e lavjerrësit elektoral do të interpretohet. Dy fitoret e Trump në zgjedhjet presidenciale u panë si një ndryshim themelor në Amerikë, edhe pse ai nuk arriti kurrë 50% të votës popullore kombëtare. Humbja e tij në vitin 2020 u përshëndet si fundi i epokës së Trump, vetëm që ai të ngrihej nga të vdekurit politikë 4 vjet më vonë.
Kushdo që rishpall fundin e asaj epoke pas fitores së thellë të së martës duhet të kujtojë se presidenti nuk është ende në gjysmën e mandatit të tij të dytë dhe se identiteti i tij do ta shijojë mundësinë e luftës kundër demokratëve.
Një Trump i plagosur, i cili mendon se nuk ka asgjë për të humbur gjatë dy viteve të ardhshme, mund të rezultojë të jetë më i pamatur dhe i rrezikshëm nga të gjithë. ©Përgatiti LAPSI.al