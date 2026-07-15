Analiza e NYTimes: Lufta e SHBA-së kundër Iranit hyn në një fazë të re

Administrata Trump është rikthyer me vrull në një luftë kundër Iranit që, në të vërtetë, nuk kishte përfunduar kurrë.
Kur lufta nisi më shumë se katër muaj më parë, forcat amerikane shënjestruan baza ushtarake iraniane, platforma lëshimi raketash, anije dhe instalime detare. Izraeli, që luftonte përkrah Shteteve të Bashkuara, goditi objektiva të udhëheqjes, me shpresën për të rrëzuar qeverinë radikale të Iranit.
Rezultatet e tyre kanë qenë, në rastin më të mirë, të përziera. Izraeli vrau udhëheqësin suprem, Ajatollah Ali Khamenei, por udhëheqësit që e pasuan atë ishin edhe më radikalë. Forcat amerikane goditën mijëra objektiva, por nuk shkatërruan aftësinë e Iranit për të kontrolluar Ngushticën e Hormuzit, rrugën ujore përmes së cilës kalon zakonisht rreth 20 për qind e naftës së botës.
Për afro 90 ditë, duke nisur nga prilli, mbizotëroi një armëpushim që herë zbatohej dhe herë prishej. Pastaj ai mori fund.
Shtetet e Bashkuara tani duket se po hyjnë në raundin e dytë të fushatës së tyre ushtarake. Ky raund ka një fokus të ri — por jo domosdoshmërisht një strategji më të qartë.
Aftësia e Iranit për të kontrolluar ngushticën, pavarësisht goditjeve të rënda që pësoi marina e tij, është pa diskutim mësimi më i rëndësishëm i fazës së parë të luftës. Prandaj nuk është befasi që administrata Trump është përqendruar në përpjekjen për të dobësuar kontrollin e Iranit mbi të.
Të martën e kaluar, në hakmarrje për sulmet ndaj anijeve-cisternë, Presidenti Trump urdhëroi sulme ajrore ndaj dhjetëra objektivave në Iran, përfshirë radarë bregdetarë, platforma lëshimi raketash kundër anijeve dhe një flotë me mjete të vogla sulmuese iraniane.
Pas një ndërprerjeje të shkurtër, Shtetet e Bashkuara goditën 140 objektiva ushtarake në të parën nga tri ditët radhazi të bombardimeve intensive këtë javë. Forcat amerikane kryen valë të reja sulmesh ndaj Iranit gjatë gjithë së martës dhe rifilluan bllokadën detare të porteve iraniane, një strategji që kishte treguar njëfarë suksesi gjatë fazës së mëparshme.
Sulmet synojnë të hapin rrugën ujore për transportin detar. Qëllimi i bllokadës detare është ushtrimi i presionit ekonomik ndaj Iranit, duke i mbytur tregtinë, si dhe demonstrimi i fuqisë ushtarake amerikane.
Zoti Trump nxitoi të shpallte suksesin.
“Ngushtica e Hormuzit është e hapur për trafikun e TË GJITHA anijeve, përveç Iranit — dhe kjo për shkak të udhëheqjes së tyre gënjeshtare, të dhunshme dhe dashakeqe, e cila po i çon në rrugën e SHKATËRRIMIT TOTAL”, shkroi zoti Trump në Truth Social të martën në mëngjes.
Por nuk është e qartë se çfarë do të bëjë konkretisht ushtria amerikane për të zbatuar bllokadën dhe deri ku do të shkojë për të ushtruar kontroll mbi ngushticën.
Raundi i parë i luftës pati një kosto të lartë. Teherani ka vlerësuar se të paktën 3,500 iranianë kanë vdekur në luftë, përfshirë 175 persona në një shkollë fillore. Trembëdhjetë pjesëtarë të forcave të armatosura amerikane janë vrarë. Lufta ka kushtuar tashmë dhjetëra miliarda dollarë dhe raundi i ri mund t’i rrisë ndjeshëm kostot financiare.
Një pyetje vendimtare për fazën e ardhshme është nëse zoti Trump do të marrë në konsideratë një operacion për marrjen e ishullit Kharg, një qendër kyçe për eksportet e naftës iraniane në pjesën veriore të Gjirit Persik.
Zoti Trump diskutoi publikisht mundësinë e urdhërimit të marinsave për të marrë kontrollin e ishullit gjatë fazës së parë të luftës, por në fund i braktisi këto plane nga frika e humbjeve të mëdha amerikane.
Një operacion i tillë do të përbënte një përshkallëzim shumë më të madh se çdo veprim që zoti Trump ka ndërmarrë deri tani. Por ai do të ishte i vështirë dhe mund të kishte humbje jetësh si gjatë marrjes, ashtu edhe gjatë mbajtjes nën kontroll të ishullit.
Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë një arsenal të frikshëm në rajon, përfshirë dy aeroplanmbajtëse dhe dhjetëra avionë sulmues e zbulues, të dislokuar si në aeroplanmbajtëse, ashtu edhe në bazat tokësore.
“Aktualisht, më shumë se 20 anije luftarake të Marinës së SHBA-së dhe qindra avionë ushtarakë po operojnë në të gjithë Lindjen e Mesme”, tha Komanda Qendrore në një deklaratë ku njoftoi rifillimin e bllokadës. “Forcat amerikane mbeten vigjilente, vdekjeprurëse dhe të gatshme.”
Në sulmet e javës së kaluar, forcat amerikane goditën më shumë se 170 objektiva ushtarake iraniane. Gjatë tri ditëve radhazi të bombardimeve intensive këtë javë, Shtetet e Bashkuara kanë goditur 140 objektiva ushtarake.
Analistët thanë se administrata Trump po i dërgonte një mesazh të drejtpërdrejtë qeverisë në Teheran: Shtetet e Bashkuara ishin të gatshme ta zgjeronin sërish misionin e tyre dhe të godisnin objekte që përdoren si për qëllime ushtarake, ashtu edhe civile.
Por zyrtarë të lartë amerikanë thanë se fokusi i vërtetë i fazës aktuale është, pa dyshim, ngushtica. Ushtria amerikane ka goditur disa objektiva larg saj, por edhe ato janë të lidhura me misionin qendror.
Për shembull, javën e kaluar forcat amerikane duket se goditën një urë hekurudhore në verilindje të Iranit, më shumë se 700 milje larg ngushticës. Një video në internet, e verifikuar nga The New York Times, tregonte disa persona duke inspektuar një krater në vendin e goditjes.
Kapiteni Tim Hawkins, zëdhënës i Komandës Qendrore, tha në një intervistë telefonike se mes këtyre objektivave përfshihej infrastruktura logjistike ushtarake iraniane, e cila i mundësonte Iranit të dërgonte armë, municione dhe furnizime të tjera ushtarake drejt zonës më të kontestuar të konfliktit.
Deri tani, zoti Trump nuk ka urdhëruar rifillimin e një konflikti të gjithanshëm, pjesërisht sepse një veprim i tillë mund ta shtyjë Iranin të shënjestrojë jo vetëm bazat ushtarake amerikane në vendet e Gjirit, si Kuvajti, Bahreini, Katari dhe Arabia Saudite, por edhe infrastrukturën energjetike në këto vende.
Sulmet ndaj këtyre objekteve mund t’i çonin çmimet e naftës dhe gazit natyror në nivele edhe më të larta. Zyrtarë të lartë thanë se qëllimi i fushatës së re ushtarake është ta detyrojë Iranin të lejojë anijet-cisternë dhe anijet e tjera tregtare të kalojnë lirshëm përmes ngushticës dhe, në fund, të rikthehet në tryezën e negociatave për të rifilluar bisedimet ende embrionale mbi çështje më të vështira dhe afatgjata, si fati i uraniumit të pasuruar në nivele të larta të Iranit.
Zyrtarët e administratës pranojnë se strategjia ushtarake nuk është pa rreziqe. Irani ka treguar se zotëron një avantazh asimetrik. Forcat iraniane nuk kanë nevojë të godasin çdo anije që kalon nëpër ngushticë dhe as të fundosin ndonjërën prej tyre. Atyre u mjafton të shkaktojnë dëme të mjaftueshme dhe të lëshojnë kërcënime të mjaftueshme për të frikësuar kompanitë e transportit detar dhe siguruesit.
Këtë javë, raketat iraniane goditën dy anije-cisternë me naftë bruto që po kalonin në pjesën jugore të ngushticës. Sulmi vrau një anëtar indian të ekuipazhit. Një tjetër anije-cisternë, që transportonte gaz natyror të lëngshëm, u godit gjithashtu dhe mori flakë pranë brigjeve të Omanit.
Zyrtarë të lartë amerikanë thanë se koha vazhdon të jetë në anën e Shteteve të Bashkuara, ndërsa ekonomia e Iranit po shembet.
Gjatë paqes së brishtë, Irani arriti të nxirrte jashtë shumë prej anijeve të tij-cisternë dhe të zbrazte depozitat që ishin tejmbushur me naftë.
Rifillimi i bllokadës do të bëjë që kjo naftë të grumbullohet sërish dhe paratë që Irani ka siguruar nga eksportet e naftës do të fillojnë të shterojnë.
Por pyetja e vërtetë është: A mundet udhëheqja radikale e Iranit të rezistojë më gjatë sesa ankthi i zotit Trump për rritjen e çmimeve të naftës?/ NYTimes