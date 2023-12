Analiza e grekëve/ Pse Sholz mbajti anën e Ramës për integrimin

Gazeta greke “Kathimerini” sërish i ka kushtuar një artikull çështjes së integrimit të Shqipërisë dhe pengesës që shteti grek i bëri për çështjen “Beleri”.

Në shkrimin e sotëm (15 dhjetor) gazeta më e madhe greke ngre pyetjen se “pse kancelari gjerman Olaf Scholz e mbështeti plotësisht procesin e anëtarësimit të Shqipërisë pavarësisht bllokadës greke për shkak të çështjes Beleri?”

Sipas gazetës greke kjo mbështetje për Shqipërinë nga ana e Gjermanisë “nuk ra si rrufe për Athinën”.

“Tashmë në javët e fundit kanë mbërritur mesazhe nga Berlini dhe Uashingtoni, se Athina duhet të tregojë se po negocion me Ramën. Përgjigja nga Athina ishte e njëjta që pak ditë më parë iu bashkëngjitën dokumenteve zyrtare të BE-së: që Beleri të betohet, të ketë një gjykim të drejtë dhe të respektohet prezumimi i tij i pafajësisë”, shkruan Kathimerini.

Më tej gazeta argumenton arsyet që kancelari gjerman zgjodhi të shprehte kaq hapur kundërshtimin e tij ndaj Athinës.

“E para ka të bëjë me investimin e vetë Shqipërisë në reformimin e sektorit të drejtësisë dhe sundimit të ligjit në vend. E ashtuquajtura Prokuroria Speciale Kundër Korrupsionit, të cilën zakonisht e përshkruajmë shkurt me inicialet SPAK dhe që nuk i ka dhënë leje Fredi Belerit ta marrë betimi, në fakt është një organ i formuar me njohuri anglo-saksone dhe financim dhe mbështetje gjermane.

Prokurorët janë trajnuar në akademinë e FBI-së, në SHBA, por edhe në Zyrën e Brendshme të Mbretërisë së Bashkuar në Londër. Si për amerikanët ashtu edhe për gjermanët, SPAK është shembulli më i suksesshëm i reformës në Ballkanin Perëndimor dhe as nuk e kuptojnë se mund të bëhet një mjet shfrytëzimi politik që nxjerr në pah kryesisht naivitetin perëndimor për situatën në Shqipëri.

Arsye e dytë e mosmarrëveshjeve nga Berlini është më pak teknik dhe më shumë politik. Gjermania e kishte shprehur tashmë pakënaqësinë e saj gushtin e kaluar kur kryeministri Kyriakos Mitsotakis mblodhi në Athinë Samitin e Ballkanit Perëndimor me pjesëmarrjen e Presidentes së Ukrainës Volodymyr Zelensky , por pa Edi Ramën. Disa javë më vonë në Tiranë pasoi takimi i “Procesit të Berlinit” dhe Ministria e Jashtme gjermane e perceptoi nismën e suksesshme.

Një arsye kryesore, e cila tregon gjithashtu përpjekjen – shpesh të nxituar – të diplomacisë gjermane për t’u përshtatur, është situata në Ballkanin Perëndimor pas shkurtit 2022 dhe pushtimit rus të Ukrainës.

Gjermania, e cila deri atëherë kishte hezituar, u transferua fuqishëm në kampin e atyre që dëshirojnë një integrim të shpejtë dhe të menjëhershëm dhe pa shumë kushte të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në BE.

Vëzhguesit me përvojë kujtuan se dy ministrat e jashtëm të njëpasnjëshëm, Nikos Kotzias dhe më pas Nikos Dendias, në raste të ndryshme, u shpjeguan gjermanëve, francezëve dhe holandezëvepse është thelbësore të avancohet procesi i anëtarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që Parisi, Berlini dhe Haga po diskutonin kushte shtesë.

Në anën shqiptare, megjithatë – vetëm në nivel retorik – mbahen tone të ulëta. Ditën e djeshme, në konferencën për shtyp në Bruksel, Rama e cilësoi Mitsotakis mik dhe theksoi se sipas tij çështja Beleri është diçka që mund të zgjidhet në mënyrë dypalëshe dhe jo përmes BE-së”, mbyll artikullin “Kathimerini”.