Amy Schumer: Unë e bëra Pete Davidson të famshëm

Amy Schumer tha së fundmi se ajo gjithmonë e dinte se Pete Davidson do të bëhej i famshëm.

Amy Schumer po i jep vetes merita që i dha Davidson sukses duke i ofruar atij një pjesë në filmin e saj të vitit 2015, Trainwreck. Ai shfaqet shkurtimisht në film si një pacient i personazhit të mjekut ill Hader. Në një paraqitje në Bravo’s Watch What Happens Live të enjten, Schumer u pyet për përvojën e saj duke performuar standup me Davidson shumë kohë përpara se ai të gjente sukses në Saturday Night Live.

“Unë marr meritën e plotë për suksesin e Pete Davidson,” tha ajo me shaka, për të cilën prezantuesi Andy Cohen vuri në dukje se ajo i dha atij rolin që e prezantoi atë me ish-yllin e SNL, Hader, i cili nga ana e tij ia rekomandoi Lorne Michaels. Pjesa tjetër, siç thonë ata, është histori. “Ai ishte 19 apo 18 vjeç apo diçka e tillë, dhe absolutisht unë mendoja: “Ky fëmijë do të jetë një yll”, kujton Schumer. “E njëjta gjë me Michael Che,” vazhdoi ajo. “Ju i takoni këta njerëz dhe ata jetojnë … larg në Queens, duke ndarë një dhomë, duke pasur shokë dhome. Dhe ju jeni si, “Oh, por do të jeni yll një ditë,” përfundoi ajo.

Pete iu bashkua kastit të Saturday Night Live në vitin 2014 kur, në moshën 20-vjeçare, ai u bë një nga anëtarët më të rinj. Ai qëndroi në spektaklin e komedisë së natës vonë për shtatë sezone përpara se të ikte zyrtarisht në 2022. Këtë vit, ai vazhdoi të lanconte serialin e tij gjysmë-autobiografik, Bupkis, në Peacock dhe së fundi u shfaq në ekranin e madh në Guardians of Galaxy Vol. 3 dhe Fast X.