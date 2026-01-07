Amorim te United: “E dinte që do të humbte kur shihte lojtarët të lidhnin këpucët”

Shkarkimi i Ruben Amorim nga posti i trajnerit të Manchester United ka tronditur ambientin e “Red Devils”. Trajneri portugez e mori këtë detyrë më 1 nëntor 2024, kur u largua nga Sporting Lisbona për t’u transferuar në Angli. Por rezultatet nuk erdhën kurrë dhe, në fakt, tekniku u gjend në të njëjtën situatë klasifikimi si 18 muaj më parë, kur kishte zëvendësuar trajnerin e përkohshëm Ruud van Nistelrooy. Një dashuri që nuk lulëzoi kurrë plotësisht, për një marrëdhënie me klubin që më pas u përkeqësua krejtësisht për shkak të tensioneve në merkato me drejtorin sportiv Jason Wilcox. Ndërkohë, ESPN zbulon detaje të veçanta mbi qëndrimin e Amorim te Manchester United.
Portali raporton se ka pasur momente gjatë mandatit të tij kur Amorim ka pasur dyshime serioze. Sipas disa burimeve pranë skuadrës, madje pas një ndeshjeje të shkurtit të kaluar, Amorim tregoi se e kishte kuptuar që United nuk do të fitonte thjesht duke parë mënyrën se si lojtarët e tij lidhnin këpucët përpara nxehjes. Një detaj që do të shpjegonte këtë lloj shqetësimi të ndjerë nga trajneri, duke parë një grup lojtarësh pothuajse të çorientuar dhe pa karakter, siç e kishte theksuar disa herë edhe në konferencë për shtyp.
Wild man! It was his job to show them how to tie the shoes better then! #MUFC 🔴 https://t.co/SBQlKD1EqK
— StanDavis (@4lifestan) January 6, 2026
Lexo më tej: Manchester United, sa kushton shkarkimi i Amorim: do t’i paguajnë mbi 11 milionë euro
Amorim do të kishte rrëfyer gjithashtu se nuk dinte si ta zgjidhte situatën, sepse lojtarët që kishte trashëguar ishin “të brishtë”. Në veçanti, ai ishte i tronditur nga ajo që e konsideronte mungesë fizikaliteti brenda skuadrës dhe, në shumë raste, Amorim ishte zemëruar sepse lojtarët humbnin shumë shpesh duelet një kundër një. Edhe pse stërvitjet e Ten Hag parashikonin shumë vrapim, Amorim u kërkoi lojtarëve të kalonin më shumë kohë në palestër, sidomos gjatë turit veror në Shtetet e Bashkuara.
Por fatkeqësisht kishte probleme edhe jashtë fushës. Amorim u punësua pjesërisht edhe për reputacionin e tij si komunikues i mirë, por kjo cilësi përfundoi duke u përplasur me linjën e klubit, kur Amorim lëshoi kritika ndaj sulmuesit Benjamin Sesko dhe mbrojtësit Patrick Dorgu në fillim të këtij sezoni, si dhe mbeti i impresionuar nga kritikat e tij ndaj sektorit të të rinjve. Amorim u këshillua gjatë verës të ishte më i kujdesshëm në komentet publike. Megjithatë, trajneri vazhdoi deri në shpërthimin publik që më pas çoi në shkarkimin e tij.