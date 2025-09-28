Amir Rrahmani humb ndeshjet ndaj Sllovenisë dhe Suedisë si pasojë e lëndimit

Kapiteni i Kombëtares së Kosovës, Amir Rrahmani, ka pësuar një lëndim të ri gjatë ndeshjes me Zvicrën.
Rrhamnai ishte paraparë të rikthehet këtë javë, por mungesa e tij u konfirmua, dhe nuk do të jetë sonte në ndeshjen e Napolit ndaj Milanit
Sipas mediave italiane,Mediat Italiane kanë raportuar se ylli i futbollit do të humbas edhe dy ndeshjet e rëndësishme të Kosovës gjatë muajit tetor, për kualifikueset e Kampionatit Botëror, atë ndaj Sllovenisë me 10 tetor në ”Fadil Vokrri” dhe tre ditë më vonë, ku Kosova luan në udhëtim ndaj Suedisë.
“Amir Rrahmani JO do të luajë me Napolin deri pas përfundimit të përzgjedhjeve për shkak të lëndimit.Ai do të humbasë ndeshjet para Milanit, Sporting CP dhe Genoas”, thuhet në njoftim.
❌ Amir Rrahmani NO va a jugar con el Napoli hasta después del parón de selecciones por lesión.
Se perderá los partidos ante el Milan, el Sporting CP y el Genoa.
[Corriere del Mezzogiorno] pic.twitter.com/U6mdmEd9fa
