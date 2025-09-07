Amir Rrahmani do të mungojë në ndeshjen kundër Suedisë, kjo është arsyeja

Kapiteni i Kombëtares së Kosovës, Amir Rrahmani, nuk do të jetë në dispozicion për ndeshjen e radhës kundër Suedisë.

Kështu ka bërë të ditur Federata e Futbollit të Kosovës përmes një njoftimi në faqen e tyre zyrtare.

“Përkundër dëshirës së madhe për të qenë në fushë, pas ekzaminimeve të detajuara mjekësore është konstatuar se Rrahmani e ka të pamundur të paraqitet në këtë ndeshje për shkak të lëndimit të pësuar në ndeshjen e së premtes kundër Zvicrës në Bazel”, thuhet në njoftimin e FFK-së.

Si rrjedhojë, kapiteni është liruar nga grumbullimi me ekipin kombëtar për t’u kthyer në klubin e tij, ku do të vazhdojë trajtimin mjekësor me qëllim që të rikuperohet sa më shpejt dhe të rikthehet në fushë, për të qenë gati më pas edhe për ndeshjet e muajit tetor me fanellën dardane kundër Sllovenisë dhe Suedisë.

Përballja Kosovë-Zvicër zhvillohet të hënën, në stadiumin “Fadil Vokrri”, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2026.

Donika, vajza me violinë

Romani i ri i shkrimtarit Flamur Buçpapaj. Një histori e fuqishme e mbushur me muzikë, dashuri dhe qëndresë. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700

Rreth Nesh

Radio Nacional është radio  lokale që transmeton në frekuencën 93.6 Mhz muzikën më të mirë shqiptare. Tashmë të gjithë ju keni mundësinë të na dëgjoni online në internet me audio dhe video në adresën:
www.radionacional.al

Adresa

 Kompleksi Nacional Rr. Aleksandër Moisiu Ish Kinostudio,Tirana, Albania  Tel: +355 67 533 2700 Email: [email protected] Marketing: [email protected]

Na Ndiqni

Facebook X-twitter Youtube Instagram
© 2023 RTV Nacional Albania
Designing & Development By Pixer Creative
Scroll to Top