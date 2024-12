Ambasadori i zgjedhur nga Trump, në Jeruzalem: Izraeli nuk do të mbetet vetëm asnjëherë në luftën për liri

I nominuari për ambasador në Izrael nga presidenti Trump, Mike Huckabee, rishprehu përkushtimin e SHBA’së ndaj Izraelit duke shtuar gjatë një fjalimi në One Israel Fund, se ata nuk do të qëndrojnë asnjëherë vetëm.

Huckabee tha “Unë dua të ju them se ju nuk do të mbeteni vetëm asnjëherë në luftën tuaj për liri dhe për mbrotje të vendit dhe tokës dhe të trashëgimisë që ua dha zoti”.

US Ambassador-designate to Israel @GovMikeHuckabee at an event in the US: "you will never be alone in the fight for freedom and to preserve the land and heritage that God gave you."

