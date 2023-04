Ambasada zbardh takimin vizitën e Escobar në Tiranë: Zbatoni rekomandimet e ODIHR-it, kandidatët të përmbushin kërkesat e ligjit!

Ambasada e SHBA në Tiranë ka reaguar në lidhje me vizitën e Zëvendës Ndihmës Sekretarit të SHBA për Çështjet Europiane dhe i Dërguari i Posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar sot në Tiranë. Ky i fundit ka takuar presidentin Begaj dhe kryeministrin Edi Rama bashkë me ministren e Punëve të Jashtme, Olta Xhaçka. Sipas ambasadës, Escobar do të nënvizojë rëndësinë e zgjedhjeve të ardhshme vendore në Shqipëri, nevojën për të zbatuar rekomandimet e ODIHR-it dhe nevojën që partitë politike dhe liderët të sigurojnë që kandidatët të përmbushin kërkesat e ligjit si dhe pritshmëritë e qytetarëve shqiptarë për integritet të lartë.

MESAZHI I AMBASADES

