Ambasada publikon deklaratën e Sekretarit Rubio: Liria e fjalës në Evropë po gërryhet

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka publikuar një deklaratë të Sekretarit Marco Rubio, i cili është shprehur se “jemi të shqetësuar sepse liria e fjalës në Evropë po gërryhet”.
Po ashtu Rubi është shprehur se aleancat me partnerët europianë janë ndërtuar mbi parimet dhe vlerat e përbashkëta dhe një prej tyre është edhe liria e fjalës.
“Aleancat tona me partnerët tanë europianë janë ndërtuar mbi parimet tona të përbashkëta, vlerat tona të përbashkëta… Një nga këto vlera dhe parime, shpresojmë, është liria dhe liria e shprehjes”, ka thënë Sekretari Rubio.