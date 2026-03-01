Ambasada gjermane dënon dhunën në protestën e PD-së

Ambasada Gjermane në Tiranë mbështet qëndrimin e delegacionit të BE-së publikuar gjatë ditës së sotme ndaj protestës së opozitës më 28 shkurt.

Në një reagim në rrjetin social Instagram, përmes një mesazhi, ambasada gjermane thotë se e drejta për të demonstruar nuk mund të justifikojë kurrë dhunën kundër njerëzve ose pronës.

Reagimi i Ambasadës gjermane:

Ambasada Gjermane mbështet fuqimisht deklaratën e delegacionit të BE-së kundrejt dhunës së papranueshme gjatë protestave të fundit.

Protesta politike dhe e drejta për të demonstruar nuk mund të justifikojnë kurrë dhunën kundër njerëzve ose pronës. Udhëheqësit politikë duhet të përmbushin përgjegjësinë e tyre për bashkëjetesë paqësore në një demokraci.

