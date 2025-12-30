Ambasada amerikane nxjerr FOTO të hetuesit të BKH me kreun e FBI dhe jep një mesazh

Ambasada amerikane në Tiranë ka publikuar një foto të një agjenti të BKH-së duke shtrënguar duart me kreun e FBI-së, Kash Patel.
Mesazhi është i qartë. Një tjetër mbështetje publike për punën e SPAK-ut në Shqipëri.
Reagimi i plotë i Ambasadës së SHBA në Tiranë:
Çuarja përpara e bashkëpunimit në zbatimin e ligjit mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë fillon me ofrimin e mundësive të trajnimeve të nivelit më të lartë për oficerët më të përkushtuar të Shqipërisë. Ne përgëzojmë hetuesin e SPAK/BKH, Eduart Kaloshi, për diplomimin e tij këtë muaj në Akademinë Kombëtare të FBI-së.
Arritjet e tij do të forcojnë më tej bashkëpunimin e Shteteve të Bashkuara me SPAK dhe do të ndihmojnë në ndërtimin e një të ardhmeje më të sigurt dhe më të begatë për Shqipërinë dhe qytetarët e saj.