Ambasada Amerikane në Shqipëri: Nuk kemi fonde, shërbimet do ofrohen sipas mundësisë

Mbyllja e qeverisë në Shtetet e Bashkuara ka filluar të japë efektet e saj edhe jashtë kufijve amerikanë, përfshirë Shqipërinë.
Ambasada e SHBA-ve në Tiranë njoftoi sot se, për shkak të mungesës së një marrëveshjeje për miratimin e buxhetit federal, aktivitetet e saj në rrjetet sociale do të kufizohen ndjeshëm.
Në një postim në faqen zyrtare në Facebook, Ambasada sqaroi: Për shkak të vonesës në miratimin e fondeve buxhetore, kjo llogari në Facebook nuk do të përditësohet rregullisht – me përjashtim të informacioneve urgjente për çështjet e sigurisë – derisa të rinisë veprimtaria e rregullt.
Megjithatë, shërbimet konsullore thelbësore do të vazhdojnë të ofrohen sipas mundësive, përfshirë vizat për tranzit dhe udhëtimet në SHBA, si dhe shërbimet e pasaportave: Gjatë kësaj kohe, shërbimet e planifikuara të pasaportave dhe vizave për tranzit në Shtetet e Bashkuara dhe në ambasadat e konsullatat jashtë vendit do të vazhdojnë sipas mundësive.
Ambasada u bën thirrje qytetarëve të kontrollojnë statusin dhe informacionet më të fundit në faqen zyrtare të Departamentit të Shtetit: travel.state.gov.