Amanda Seyfried zbulon diagnozën që i ndryshoi jetën

Amanda Seyfried ka folur hapur për përvojën e saj me çrregullimin obsesiv-kompulsiv (OCD), duke reflektuar mbi mënyrën se si ka mësuar të jetojë me këtë gjendje ndër vite.
Në një intervistë të re për Vogue, e publikuar më 8 janar, aktorja 40-vjeçare tregoi se u diagnostikua me një formë “shumë ekstreme” të OCD-së kur ishte vetëm 19 vjeç.
“Në atë kohë jetoja në Marina del Rey dhe po xhiroja serialin Big Love. Mamaja ime u detyrua të merrte pushim nga puna në Pensilvani për të jetuar me mua për një muaj,” kujtoi aktorja e filmit The Housemaid. “Bëra skanime të trurit dhe atëherë fillova mjekimin — të cilin, edhe sot e kësaj dite, e marr çdo natë.”
Sipas Mayo Clinic, çrregullimi obsesiv-kompulsiv karakterizohet nga mendime dhe frikëra të padëshiruara që çojnë në sjellje të përsëritura, të cilat ndërhyjnë në jetën e përditshme dhe shkaktojnë stres të madh.
Seyfried shpjegoi se përballja me OCD-në në moshë të re e ndihmoi të mos ndikohej nga refuzimet profesionale si aktore. “Është pjesë e lojës,” tha ajo.
Megjithatë, ajo tregoi se duhej të ishte shumë e kujdesshme me faktorë të tjerë që mund ta përkeqësonin gjendjen e saj, si konsumimi i alkoolit, përdorimi i drogave apo qëndrimi zgjuar deri vonë — një realitet krejt ndryshe nga ai i bashkëmoshatarëve të saj në industri.
“Bëja plane dhe pastaj thjesht nuk shkoja,” tha ajo me humor. “Mesa duket kam bërë zgjedhje… Nuk hyra kurrë në botën e klubeve të natës. Duhet t’ia jap meritën OCD-së sime.”