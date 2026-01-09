Amanda Seyfried zbulon diagnozën që i ndryshoi jetën

Amanda Seyfried ka folur hapur për përvojën e saj me çrregullimin obsesiv-kompulsiv (OCD), duke reflektuar mbi mënyrën se si ka mësuar të jetojë me këtë gjendje ndër vite.

Në një intervistë të re për Vogue, e publikuar më 8 janar, aktorja 40-vjeçare tregoi se u diagnostikua me një formë “shumë ekstreme” të OCD-së kur ishte vetëm 19 vjeç.

“Në atë kohë jetoja në Marina del Rey dhe po xhiroja serialin Big Love. Mamaja ime u detyrua të merrte pushim nga puna në Pensilvani për të jetuar me mua për një muaj,” kujtoi aktorja e filmit The Housemaid“Bëra skanime të trurit dhe atëherë fillova mjekimin — të cilin, edhe sot e kësaj dite, e marr çdo natë.”

Sipas Mayo Clinic, çrregullimi obsesiv-kompulsiv karakterizohet nga mendime dhe frikëra të padëshiruara që çojnë në sjellje të përsëritura, të cilat ndërhyjnë në jetën e përditshme dhe shkaktojnë stres të madh.

Seyfried shpjegoi se përballja me OCD-në në moshë të re e ndihmoi të mos ndikohej nga refuzimet profesionale si aktore. “Është pjesë e lojës,” tha ajo.

Megjithatë, ajo tregoi se duhej të ishte shumë e kujdesshme me faktorë të tjerë që mund ta përkeqësonin gjendjen e saj, si konsumimi i alkoolit, përdorimi i drogave apo qëndrimi zgjuar deri vonë — një realitet krejt ndryshe nga ai i bashkëmoshatarëve të saj në industri.

“Bëja plane dhe pastaj thjesht nuk shkoja,” tha ajo me humor. “Mesa duket kam bërë zgjedhje… Nuk hyra kurrë në botën e klubeve të natës. Duhet t’ia jap meritën OCD-së sime.”

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top