Alvarez mungon në stërvitje për dhimbje barku, Atletico shpërthen: “Zero shanse të shkojë te Barça, çështje dinjiteti”

Tension i lartë te Atletico Madrid për situatën e lidhur me Julian Alvarez. Pas barazimit 2-2 në ndeshjen në Metropolitano kundër Villarreal, sot skuadra e Cholo Simeones u rikthye në stërvitje në prag të ndeshjeve të ardhshme: megjithatë, sulmuesi argjentinas mungoi në seancë, pasi nuk u stërvit për shkak se gjatë natës nuk ishte ndier mirë.
Dhimbje barku për shkak të merkatos Një situatë që sigurisht mund të lidhet me një gjendje jo të mirë shëndetësore, por edhe, ndoshta mbi të gjitha, me merkaton. Prej disa javësh, Julian Alvarez ka bërë të ditur se dëshiron të largohet nga Atletico Madrid për t’u transferuar te Barcelona. Nga ana tjetër, Colchoneros nuk duan të dëgjojnë për shitjen e Julianit, i cili vjen pas një sezoni të madh, duke refuzuar të gjitha ofertat e ardhura nga Barça. Ndërkohë, edhe Arsenal është interesuar për situatën e sulmuesit argjentinas, i cili megjithatë për momentin nuk e dëshiron transferimin në Angli dhe vazhdon të presë Barcelonën.
Deklarata e ashpër e Colchoneros Për Marca, Atletico Madrid ka dërguar këtë mesazh: “Lojtari po paraqitet si viktimë, por e vetmja viktimë në çështjen Julian jemi ne. Na kanë dëmtuar si ekonomikisht, ashtu edhe shoqërisht. Ka 0% mundësi që ta shesim te Barça. Kjo situatë nuk është çështje parash, është çështje dinjiteti. Ka 0% mundësi që ta shesim te Barça. Ekziston një fushatë e mbushur me gënjeshtra dhe gjysmë të vërteta. I vetmi që po paguan pasojat është Atletico”.
🎤 President Joan Laporta speaks on the signing of Julián Alvarez.
▶️ Full footage—where he also addresses last Sunday’s incidents in Elche—is now on Barça Play.
👉 https://t.co/RB716w5SIG pic.twitter.com/yjsteKjzT4
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2026
Fjalët e Laportës Përveç qëndrimit të lojtarit, ajo që ka irrituar Atletico Madrid kanë qenë edhe deklaratat e tjera të tërthorta të Laportës, presidentit të Barcelonës: “Bëjani të ditur Atleticos se, nëse e shesin, ne jemi të gatshëm ta blejmë, me kusht që të tregohen të gatshëm të pranojnë një marrëveshje ekonomike lidhur me ofertën që u kemi bërë. Jemi shumë të interesuar, do të donim që ta pranonin dhe e themi me respektin maksimal për klubin. I njohim drejtuesit e tyre prej vitesh, i respektojmë: po ju shpjegoj se si shkoi. Ia bëra këtë ofertë telefonike Miguel Angel Gil Marín dhe ata na thanë se nuk do ta shisnin për shkak të mungesës së alternativave. Më pas, bashkë me Decos menduam ta lëmë pezull çështjen dhe në fund mësuam se po negocionin shitjen me klube të tjera. Ne jemi ende këtu, sepse e dimë dhe është një fakt i njohur botërisht që Alvarez dëshiron të vijë te ne. Vazhdojmë të jemi këtu nëse do të vendosin ta shesin lojtarin”.
David zëvendësuesi? Duke parë situatën komplekse, e cila mund të zgjidhet edhe në ditët e fundit të merkatos, Atletico Madrid ka filluar të shikojë përreth dhe në orët e fundit ka testuar terrenin për Jonathan David, sulmuesin që është në dalje nga Juventus. Ende nuk ka pasur një kontakt të vërtetë me klubin bardhezi, por klubi spanjoll është informuar për kushtet e operacionit për të kuptuar nëse duhet të hapë apo jo një negociatë të mirëfilltë. Për shitjen e David, Juventusi kërkon një shifër që sillet rreth 30 milionë euro.