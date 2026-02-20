Almeyda çmendet pas përjashtimit, sfidon arbitrat e refuzon të dalë: dënim ekzemplar

Matias Almeyda, ish-futbollist i Lazio, Parma, Inter dhe Brescia, sot ulet në pankinë si trajner i Sevilla në La Liga. Një eksperiencë që megjithatë në këtë moment rrezikon të njolloset nga një episod negativ që e ka parë protagonist në raundin e fundit të kampionatit kundër Alaves, i përfunduar me rezultatin 1-1. Almeyda ka marrë në fakt një pezullim prej 7 ndeshjesh në total, praktikisht gjysmën e ndeshjeve që mbeten deri në përfundim të kampionatit.
Një goditje e rëndë për argjentinasin që 5 minuta para minutës së 90′, pasi ishte paralajmëruar më parë nga arbitri, mori kartonin e kuq. Protestat e tij të përsëritura e shtynë drejtorin e ndeshjes të ndërmerrte përjashtimin. Por Almeyda nuk e pranoi atë vendim dhe del plotësisht nga vetja. Trajneri kërkon menjëherë shpjegime duke shkuar kokë më kokë me arbitrin që mbeti i habitur. Vështrimi i tij fliste vetë, ashtu si ai i arbitrit të katërt kur e gjeti përballë argjentinasin duke kërkuar shpjegime për atë masë. Një qëndrim intimidues i përshkruar nga arbitri në raportin e tij dhe që çoi në pezullimin e rëndë.
Dhe kështu në total janë shtatë ndeshje pezullimi për Matias Almeyda i cili ka protestuar kundër arbitrit dhe më pas nuk është drejtuar shpejt drejt dhomave të zhveshjes para se të përsëriste qëndrime përçmuese dhe mungesë respekti ndaj arbitrave. Në total ndeshja ka mbetur e ndalur për 3 minuta në pritje që trajneri të qetësonte zemërimin e tij dhe të arrinte të hynte në dhomat e zhveshjes. Por nuk ka qenë e lehtë. Disa anëtarë të stafit teknik të Sevillas kanë provuar pa sukses ta bindnin teknikun Almeyda duke tentuar ta largonin nga sytë e arbitrit që në atë moment shikonte i shtangur atë skenë sigurisht të papëlqyeshme.
Në raportin e tij, arbitri Iosu Galech Apezteguía ka shpjeguar se e ka përjashtuar argjentinasin “për protestimin e një vendimi tim në mënyrë të dukshme, me britma dhe gjeste mosmiratimi”. Gjithashtu, sipas asaj që ka raportuar arbitri në dokumentin zyrtar, pasi iu tregua kartoni i kuq trajneri do të ishte refuzuar të largohej nga zona teknike. Nga pamjet shihet gjithashtu se Almeyda ka goditur me forcë një shishe uji para se të kthehej me vendosmëri drejt arbitrit të katërt, duke e sfiduar atë, përpara se të arrinte më në fund të hynte në dhomat e zhveshjes.