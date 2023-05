AllegriOut: tifozët nuk e duan te Juventus, Allegri vendos për të ardhmen e tij e pret tani shoqërinë

Gjatë konferencës për shtyp para ndeshjes, Massimiliano Allegri foli për të ardhmen e tij te Juventus. Tekniku, në shënjestër të kritikave pas eliminimit në gjysëmfinalen e Europa League nga Sevilla, ka bërë të qartë zgjedhjen e tij. Allegri pret tashmë një vendim nga klubi, i cili pret të përballet me dënimin.

Së shpejti do të ketë një vendim përfundimtar për penalitetin e Juventus në kampionat, por Max Allegri mendon vetëm për fushën. E para ndeshjes me Empolin ai deklaron: “Nuk mund të bëjmë asgjë për atë që ndodh jashtë. Ne jemi mësuar me gjithçka tani. Gjëja e rëndësishme është të përqendrohemi dhe të dëshirojmë këtë vend të dytë. Pastaj pikë, apo jo pikë, asgjë nuk ndryshon… Duhet të jemi të fortë dhe duhet të jemi edhe më shumë në 15 ditët e fundit. I gjithë grupi punoi në një mënyrë të caktuar për të arritur objektivat në fushë”.

Pavarësisht se në rrjetet sociale është bërë popullor hashtagu #AllegriOut, pas finales së munguar të Europa League, objektivi i fundit i mbetur për Juventus, trajneri toskan është i sigurt për të ardhmen e tij: “Kam një kontratë dyvjeçare dhe mbetem 100%, për sa i përket zgjedhjes sime. Pastaj unë vendos për veten, jo për të tjerët”.

I pyetur për vendimin e shoqërisë në lidhje me të, Max Allegri u përgjigj: “Nuk e di këtë, nuk jam në kokën e të tjerëve. Mund të them vetëm se cila është zgjedhja ime, pastaj do të shohim pjesën tjetër. Më pas drejtuesit e klubit do të bëjnë vlerësimet e tyre. Nesër fitorja do të na lejonte matematikisht të ishim në 4 të parët. Pastaj nuk e di se çfarë mund të ndodhë për pjesën tjetër”.