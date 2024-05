Allegri nuk e pranon shkarkimin e përplaset me Juventus: mohon çdo akuzën me një letër

Massimiliano Allegri nuk e pranon dhe brenda pesë ditëve të parashikuara nga shkresa me të cilën Juventus e shkarkonte nga detyra e trajnerit, duke e akuzuar për sjellje jo korrekte gjatë dhe pas finales së Kupës së Italisë, ai u përgjigj. Me rindërtimin e tij të fakteve, trajneri toskan mohoi versionin e Juventus, duke e minimizuar incidentin dhe duke u zhveshur nga faji i cili, nëse pranohet ose konfirmohet, mund të çojë në shkarkim për arsyen e drejtë.

Kështu, po shkohet drejt një përplasjeje ligjore mes teknikut Allegri e Juventus fillimisht të mbërthyer në pozicionet e tyre përkatëse, me klubin bardhezi që synon shkarkimin. Pas vlerësimit të përgjigjes së trajnerit toskan, duke marrë parasysh justifikimet dhe rikonstruksionet, klubi duhet të vendosë hapin e radhës mes rithirrjes dhe shkarkimit. Ideja kryesore është që t’i komunikohet teknikut Allegri shkarkimi për arsye të drejtë, duke ndërprerë kontratën e trajnerit në fuqi deri në qershor 2025 – afërsisht 14 milionë euro bruto.

Një epilog që Allegri nuk është i gatshëm ta pranojë dhe që do ta përballojë me rrugë ligjore, duke hapur një mosmarrëveshje në gjykatën e punës, drejtësinë e zakonshme. Megjithatë, nuk është e sigurt se do të ketë përplasje në sallën e gjyqit, përkundrazi ka më shumë gjasa që palët të gjejnë një marrëveshje ekonomike që mund t’i kënaqë të dyja.