Allegri e fraza për arbitrin Collu, që e përjashtoi: “Kur je ti ndodh gjithnjë diçka”

Finalja e Milan–Lazio ishte e ngarkuar me tension për shkak të një kontrolli te VAR-i nga arbitri Collu. Para se bilbili sard të shkonte te monitori, ai diskutoi me teknikun Allegri, i cili i thotë diçka dhe u përjashtua. Para se të linte fushën, tekniku livornez pati një përplasje të ashpër me Marco Ianni, zëvendëstrajnerin e Lazios, i cili përdori fjalë të forta para se të përjashtohej. Pas ndeshjes, trajneri kuqezi zbuloi çfarë i kishte thënë arbitrit Collu para përjashtimit.

Allegri i përjashtuar në fundin e Milan–Lazio
Lazio luajti më mirë në pjesën e parë, në të dytën ndeshja ndryshoi menjëherë. Milan ishte ndryshe dhe gjeti golin pas gjashtë minutash e gjysmë me Leao. Rezultatin 1-0 e mbajti deri në fund. Në minutën e 94’ ka një episod të diskutueshëm në zonën kuqezi. Futbollistët e Lazios kërkojnë një penallti për një prekje me dorë të Pavlovic. Arbitri la lojën të vazhdojë dhe akordoi këndore për skuadrën e Sarrit. Futbollistët e Lazios protestojnë. Pas dy minutash arbitri vendos të shkojë të shohë pamjet. Para se të arrijë te monitori, arbitrit Collu i del përpara Allegri, me të cilin nis e diskuton.


Tekniku shpjegon çfarë i tha arbitrit Collu
Në intervistën e dhënë për Sky, trajnerit kuqezi i kërkohet çfarë i kishte thënë Collu për të marrë përjashtimin. Allegri buzëqesh dhe përgjigjet: “Arbitri, për më tepër, gjykoi mirë. I thashë: ‘oh, ishe me Cremonesen dhe humbëm, sa herë që je ti ndodh gjithmonë një rrëmujë’”.

Allegri e zëvendësi i Sarrit sherr në fushë
Prej aty erdhi kartoni i kuq me përplasjen e mëpasshme me zëvendësin e Sarrit, Marco Ianni, edhe ai i dëbuar nga fusha. Allegri, në çdo rast, i pari në renditje i vetëm për një natë, lidhur me ndeshjen dhe atë finale kaotike shtoi: “Në minutat e fundit pati pak konfuzion. Nuk ishte e lehtë as për arbitrin, të cilin e kishin thirrur në VAR. Ata ushtruan shumë presion, dhe sa kohë që mbulojnë hapësirat është e vështirë, sepse Sarri është i aftë t’i mësojë këto gjëra. Pastaj ata ranë pak dhe ne patëm zgjidhje të favorshme para golit”.

