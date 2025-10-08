Allegri donte t’i shënonte Juves në pikën e dobët: “Rafa sulmoje! Është i mbaruar”

Juventus dhe Milan nuk ofruan një spektakël të bukur në ndeshjen e fundit të kampionatit para ndalesës. Barazimi 0-0 në Stadium vuri në dukje dy skuadra që u përpoqën të mos zbuloheshin shumë, por që humbën gjithashtu disa raste të pastra për gol. Nga Gatti te Leao, duke kaluar sigurisht te penalltia e humbur e Pulisic. Tudor u “tradhtua” nga sulmuesit e tij, ndërsa Allegri mund të buzëqeshte për Gimenez dhe më pak për Leao. Pikërisht portugezi, pas hyrjes në fushë, u bë objektiv i vazhdueshëm i thirrjeve të trajnerit të tij, që shpresonte në ndonjë shpërthim fitues.
Në 15 minutat e fundit të ndeshjes, Allegri u përqendrua plotësisht te Leao, sepse kishte vënë re një dobësi te Juventusi që donte ta shfrytëzonte përmes një ish-lojtari të tij. Gjatë rubrikës së zakonshme ‘Bordocam’ të DAZN-it, shfaqet Allegri duke bërtitur drejt Leaos për t’i shpjeguar planin e tij: “Rafa, shko te Rugani, duhet të sulmosh Ruganin” – dhe më pas duke u kthyer nga stoli i tij – “Duhet të shkosh te Rugani, Rugani është i lodhur”. Por Leao nuk ia del në synimin e tij, dhe Tudor, pas disa përplasjesh me lojtarin, vendos ta zëvendësojë.
Tudor e kuptoi strategjinë e kolegut Allegri, e dëgjoi teksa bërtiti, ishte e pashmangshme, dhe për këtë arsye i kërkoi Ruganit nëse kishte nevojë për zëvendësim. Mbrojtësi megjithatë bën me shenjë “jo”, dëshironte të qëndronte në fushë, i bindur se mund ta përballonte, dhe e ndaloi trajnerin e tij. Kështu që Allegri, duke kuptuar konfuzionin në pankinën bardhezi, nguli këmbë me Leaon, i cili megjithatë e zemëroi pa masë: “Rafa, duhet të futesh brenda, ai mezi ecën”. Por nuk mbaron me kaq — në minutat e fundit Allegri përqendrohet krejtësisht te portugezi në përpjekje për ta zgjuar.
“Hajde Rafa, mbroje topin”, bërtet përsëri nga stoli trajneri livornez, në përpjekje për ta mbajtur lojtarin të përqendruar, ndërkohë që ky i fundit kishte humbur një gol me portën bosh, vetëm gjysmë metri larg vijës së golit. Por Juventus sulmoi, dhe me futjen në lojë të Openda bëhet edhe më i rrezikshëm, kështu që Allegri vëren sjelljen e gabuar të Leaos në fushë dhe bërtiti përsëri: “Kthehuu!”. Në përfundim të ndeshjes, madje edhe para fishkëllimës së fundit, Allegri shkoi drejt dhomave të zhveshjes tërësisht i tërbuar.