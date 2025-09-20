Alisha Lehmann “miqësore” me bikini rozë me shoqen e saj Ramona, në Liqenin e Komos

Nën nxehtësinë e diellit të fundit të verës, Alisha Lehmann, ikona e futbollit zviceran, ofroi një spektakël marramendës në liqenin e Komos mes stërvitjesh, panoramës mahnitëse dhe një bikini rozë që nxjerr në pah formën e saj fizike. Një sfidë miqësore me shoqen Ramona Petzelberger dëshmon pasionin dhe vendosmërinë e saj, të festuara nga fansat në Instagram. Prania e saj në Lombardi ka pushtuar fansat e saj, të cilët nuk humbën rastin të mbushin Instagramin me lavde për aftësitë e saj.
Një ditë në brigjet e liqenit të Komos
Ndërsa shumë relaksohen në pushime verore, Lehmann tregoi se stërvitja nuk ndalet kurrë. Në një nga fotot e saj më mbresëlënëse, e shohim duke pozuar me Dolomitet e mrekullueshme në sfond. Një imazh që evokon jo vetëm bukurinë e peizazhit, por edhe atë të një kampioneje në formë të shkëlqyer.
Fitness dhe stil në një bikini rozë
Nuk është vetëm peizazhi ai që tërheq vëmendjen. Lehmann, në fakt, tregoi formën e saj të përsosur fizike e veshur me bikini rozë, një ngjyrë që duket sikur është bërë posaçërisht për të nxjerrë në pah grintën dhe vendosmërinë e saj. Një banjë e thjeshtë shndërrohet kështu në një shfaqje force dhe bukurie.
Sfidë miqësore me Ramona Petzelberger
Në videon përfundimtare të postimit të saj, Alisha Lehmann luan një ndeshje miqësore me shoqen e skuadrës Ramona Petzelberger. “Një lojë mes shoqesh, por me të njëjtën intensitet si gjithmonë”. Ky moment i ndarë përfaqëson përkushtimin e vazhdueshëm dhe pasionin që Lehmann vendos në gjithçka që bën, edhe në një pasdite të thjeshtë vere në liqen. Fansat, të entuziazmuar, mbushën seksionin e komenteve me komplimente. Fjalët kyçe që përsëriten gjithmonë janë të njëjtat: “talent”, “vendosmëri” dhe “bukuri”. Është e qartë se ylli zviceran di si t’i kombinojë të gjitha këto elemente në mënyrë të përsosur, si në fushë ashtu edhe jashtë saj.