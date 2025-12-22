Alimehmeti: Nuk besoj tek protestat e thjeshta, por tek ato të fortat

Çfarë do të ndodhë sot në protestën e opozitës para Kryeministrisë?

Kreu i Departamentit për Shëndetësisë në PD, njëherazi anëtar i Këshillit Kombëtar demokrat, Ilir Alimehmeti tha se protestat duhet të shndërrohen në revolta deri në largimin e qeverisë dhe të kryeministrit Edi Rama.

Alimehmeti ftoi edhe socialistët në protestën e sotme antiqeveritare.

“Protesta kombëtare që zhvillohet sot është një tubim ku duhet të marrë pjesë kushdo për të mirën e këtij vendi. Nuk ka ditë që të mos ketë skandale, këto duhet të ndalen por nuk ka si ndryshe, përveccse nga rotacioni politik dhe largimi i PS nga qeverisja. Të gjitha segmentet drejtuese të PS janë të kapur me disa shifra që nuk i imagjinonim më parë, shifra që cenojnë sigurinë kombëtare, sigurinë e vendit. Sot diskutohet edhe cilësia e punimeve nëse veprat ku kalojmë janë të sigurta, ku kalojmë me familjet tona – apo jo.

Pavarësisht bindjeve politike, sot duhet të vijnë në protestë. Përkundrejt korrupsionit të qeverisë, vjedhjeve, duhet të jemi të gjithë bashkë. Unë nuk besoj tek protestat e thjeshta, por tek protestat e forta, duhet të ketë një revoltë popullore. Ne e dimë që njerëzve u ka shkuar në majë të hundës me këtë qeverisje, por kjo do edhe demonstrim”, tha Alimehmeti në studion e News24.

