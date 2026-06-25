“Alienët do të rrëmbejnë lojtarët gjatë Brazil-Skoci”: Parashikuesja Vo Bahiana doli publikisht e përlotur, por askush nuk u shfaq

Mendoni çfarë befasie e hidhur do të kishte qenë për Neymar, i rikthyer në fushë me fanellën e Brazilit pas pothuajse 1000 ditësh dhe shumë vuajtjesh, nëse pikërisht me rastin e ndeshjes së Botërorit kundër Skocisë alienët do të kishin vendosur të rrëmbenin atë dhe futbollistët e tjerë në fushë, siç ishte parashikuar – në një video dramatike të regjistruar mes lotësh dhe që pati përhapje të jashtëzakonshme në rrjetet sociale në orët para ndeshjes – nga parashikuesja Vo Bahiana. Por në Miami nuk u shfaq asnjë jashtëtokësor, as anije kozmike gjigante nuk u shfaqën duke errësuar qiellin e Floridës. Rreziku u shmang për njerëzimin dhe një psherëtimë e madhe lehtësimi për Carlo Ancelottin, që mund të festojë pa asnjë hije kualifikimin në 1/16-at si skuadra e parë e grupit.
Profecia e parashikueses Vo Bahiana: alienët do të rrëmbenin futbollistët gjatë Brazil-Skoci
Vo Bahiana është një parashikuese dhe fallxhore e njohur braziliane. Ajo ka një popullaritet të madh dhe një audiencë gjigante, me mbi 24 milionë ndjekës në profilin e saj në Instagram, ku ndan rregullisht vizionet dhe profecitë e saj. Që më 2 qershor kishte publikuar një video të parë, ku tregonte se kishte ëndërruar që alienët do të zbrisnin në stadiumin e Miamit më 24 qershor, më pas e përsëriti në një tjetër video të 12 qershorit, që u bë virale me afrimin e ndeshjes. “Djema, po ju them se kam ëndërruar sërish që alienët pushtonin fushën e futbollit në Miami dhe shihja qartë lojtarët që merreshin nga anija e parë kozmike që mbërrinte – tha ajo mes lotësh, dukshëm e tronditur – Unë isha brenda asaj anijeje kozmike”.
Rrëmbimi i parë, vetëm i futbollistëve, pasohej më pas nga një tjetër masiv: “Kur anija e parë kozmike ngrihej, vinte anija mëmë, shumë më e madhe, dhe merrte mijëra njerëz nga fusha. Shihja shumë britma, shumë të qara, shumë lot, vuajtje. Dhe po ju them se jam vërtet e tmerruar sepse, ja, është hera e dytë që ëndërroj sërish këtë gjë dhe ata thoshin se më 24 do të ndodhte diçka shumë e keqe në këtë ndeshje, në këtë fushë futbolli në Miami, në Shtetet e Bashkuara”.
A vidente conhecida como "Vó Bahiana" viralizou nas redes sociais ao prever que Neymar e Vini Jr. serão abduzidos por extraterrestres, hoje, durante a partida contra a Escócia pela Copa do Mundo. pic.twitter.com/Dy3fo6bODq
— Teoria Da Constatação 🔎 (@teoriadacons) June 24, 2026
“Kjo ëndërr më dhemb në shpirt, është kaq e frikshme sepse shihja njerëzit që ulërinin, shihja kaosin dhe nuk mund të bëja asgjë sepse isha brenda anijes kozmike. Data 24 ishte një ditë që do të mbetej e ngulitur në historinë e Brazilit, të botës, një ndeshje ku vinin alienët, një pushtim nga dy anije kozmike dhe njëra prej tyre ishte anija mëmë. Prandaj, ja, jam e frikësuar edhe tani. Nuk kam mundur më të fle, jam këtu zgjuar”, përfundoi Vo Bahiana, vizioni i së cilës kishte dhënë shkas për më shumë se një video të krijuar me IA.
O Vinícius Júnior se entregando me pegou demais KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Créditos: CrazyFootball pic.twitter.com/DLVDnlxxS7
— Márcio Hawk_ (@MarcioHawk_) June 23, 2026
Asgjë nuk ndodhi, parashikuesja mbrohet: “Ishte një ëndërr, jo një parashikim”
Katastrofa në Miami gjithsesi u materializua për Skocinë, e shpartalluar 3-0 nga Brazili dhe pothuajse e eliminuar (ripeshkimi si e treta është shumë i vështirë). Sa i përket parashikueses, pas ndeshjes ajo u tall në rrjetet sociale, por u mbrojt në një tjetër video të publikuar pak më vonë, ku shpjegoi se ka një ndryshim të madh mes një ëndrre dhe një parashikimi (…). “Kam bërë një ëndërr dhe erdha këtu për t’jua treguar – tha Vo Bahiana – Ëndrrat janë ëndrra. Parashikimet janë një gjë tjetër. Sonte do të fle e qetë”.