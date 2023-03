Alibeaj ankimon në KAS regjistrimin e koalicionit “Bashkë fitojmë”: Kandidatët e Rithemelimit po konfuzojnë zgjedhësit

Grupi i Alibeajt kërkon shfuqizimin e koalicionit “Bashkë fitojmë” që u regjistrua nga KQZ duke përjashtuar Berishën. Në këtë kërkesë Alibeaj thekson se Komisioni i Rithemelimit nuk mund të nxjerrë kandidatë në 14 maj. Më tej thuhet se kërkesa dhe marrëveshja përmbajnë referenca të PD. Ai thekson se kjo e fundit nuk ka shprehur vullnetin për ndonjë koalicion. Marrëveshjen i mungon edhe një element, sa i takon numrit të kandidatëve nga secila parti politike.

Në kërkesën e Alibeajt, thuhet më tej se në kushtet kur Rithemelimi është përjashtuar nga marrëveshja mbetet e paqartë se kush do ti propozojë kandidatët. Sakaq sipas Alibeajt, kandidatët e Rithemelimit po krijojnë konfuzion tek zgjedhësit pasi zhvillojnë takime me logo dhe emër të njëjta me ato të PD.