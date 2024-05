Bota po i afrohet rrezikshëm një konflikti bërthamor dhe Bjellorusia do t’i përgjigjet menjëherë çdo sulmi, deklaroi presidenti bjellorus, Alexander Lukashenko.

“Nëse dikush do të përdorte këto armë kundër nesh, ne do të përgjigjeshim menjëherë, nuk ka vija të kuqe: çdo agresion do të zmbrapset me një përgjigje të menjëhershme”, përfundoi Lukashenko, deklaratat e të cilit i raportoi agjencia ruse e lajmeve “Ria Novosti”.