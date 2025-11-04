Alexander-Arnold e homazhi prekës për Diogo Jotën: një letër e një objekt domethënës

Një joystick me ngjyrë të kuqe dhe një letër e shkruar me dorën e tij për të nderuar ish-futbollistin e Liverpool Diogo Jota. Kështu është paraqitur Alexander-Arnold në “Anfield”, me rastin e ndeshjes që Real Madrid do të zhvillojë kundër Liverpool, ish-skuadrës së tij, në Champions League. Mbrojtësi i spanjollëve, bashkë me një delegacion të “Los Blancos” të përbërë nga trajneri Xabi Alonso (gjithashtu ish-lojtar i Liverpool), Hujisen dhe legjenda e klubit Emilio Butragueño, para se të përqendroheshin te ndeshja, vendosën dy buqeta me lule përpara hyrjes kryesore të stadiumit në kujtim të futbollistit portugez që humbi jetën bashkë me vëllain e tij pas një aksidenti të rëndë rrugor.
Gjest i rëndësishëm dhe shumë prekës nga vetë Alexander-Arnold, i cili me një veprim të thjeshtë, por me ndikim të madh, ka dashur të tregojë lidhjen që kishte me Diogon. Ish-shokë skuadre, mbrojtësi anglez ka dashur ta kujtojë portugezin me një kontrollues (controller) për PlayStation, që kujton mënyrën e festimit të portugezit pas çdo goli, por që është edhe simbol i shumë momenteve të kaluara bashkë — ndoshta në grumbullime, duke u argëtuar me videolojëra mes të qeshurash dhe çasteve pa shqetësime. Së bashku me atë objekt, Alexander-Arnold kishte marrë edhe një letër të shkruar me dorën e tij.
Xabi Alonso, Trent, Huijsen and Emilio Butragueño paid tribute to Diogo Jota the day before the match between Liverpool and Real Madrid. pic.twitter.com/Z35k4fz3N0
— Real Madrid C.F. (@realmadriden) November 3, 2025
Letra e shkruar me dorën e vet nga Alexander-Arnold
“Miku im Diogo, na mungon shumë, por je ende kaq i dashur. Kujtimi yt dhe ai i Andre do të jetojnë gjithmonë. Buzëqesh sa herë që mendoj për ty dhe do të kujtoj gjithmonë momentet e bukura që kemi ndarë bashkë. Më mungon, mik, çdo ditë. Përgjithmonë 20. YNWA. Me dashuri, Trent dhe familja e tij.” Në fytyrën e mbrojtësit anglez shihej emocion për atë moment të përjetuar. Në ditët pas vdekjes së Diogos, mbrojtësi kishte publikuar një mesazh prekës në rrjetet sociale:
Kontrolluesi me dedikim për të nderuar Diogo Jota
“Është kaq e vështirë të gjesh fjalët e duhura kur mendja dhe zemra jote e kanë të vështirë të pranojnë që dikush për të cilin kujdesesh aq shumë nuk është më. Kur dhimbja të jetë më e lehtë, dua ta kujtoj Diogon me një buzëqeshje të madhe. Ka pasur kaq shumë të qeshura dhe momente të lumtura. Ishte një shok skuadre fantastik dhe një mik i vërtetë.” Sot, rikthimi në “Anfield” për Alexander-Arnold dhe Real Madrid, por me kujtimin ende të gjallë të një ish-shoku skuadre — mbi të gjitha të një miku të madh që me siguri nuk do ta harrojë kurrë.