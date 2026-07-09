Aleksi e katranos, dhuroi golin pastaj u përjashtua: Egnatia nuk humbet me Petrocub falë Dajsinanit

Akti i parë i kualifikueseve të Champions League mes Petrocub të Moldavisë dhe kampionëve të Shqipërisë, Egnatias, është mbyllur me një barazim dramatik 1-1. Sfida e zhvilluar në stadiumin “Zimbru” të Moldavisë, pa rrogozhinasit të tregojnë karakter të fortë, duke rezistuar me dhjetë lojtarë për një pjesë të madhe të takimit dhe duke e lënë kualifikimin krejtësisht të hapur për ndeshjen e kthimit në shtëpi.
Ndeshja nisi në mënyrë të kobshme për skuadrën e drejtuar nga Nevil Dede. Që në sekondën e 40-të, pa u mbushur ende një minutë lojë, një moskoordinim në mbrojtjen e Egnatias, i nisur nga portieri Dajsinani, u shfrytëzua në mënyrë perfekte nga sulmuesi vendas Popescu, i cili ndëshkoi rrogozhinasit duke çuar topin në rrjetë për rezultatin 1-0.
Megjithatë, Egnatia nuk u dorëzua. Pas disa tentativave, përfshirë një aksion të rrezikshëm të Bakayoko-s në minutën e 10-të, ku topi përfundoi ngjitur me shtyllën, përpjekjet e kuqebluve u shpërblyen. Në minutën e 35-të, Altin Kryeziu ndodhej në kohën dhe vendin e duhur, duke rikthyer baraspeshën në 1-1 dhe duke i dhënë frymëmarrje skuadrës shqiptare.
Pak minuta para përfundimit të pjesës së parë, një tjetër moment kyç tronditi Egnatian. Kapiteni Aleksi, pas një ndërhyrjeje të rrezikshme, u ndëshkua fillimisht me karton të verdhë. Por, pas rishikimit me sistemin VAR, arbitri kryesor anuloi kartonin e verdhë dhe nxori jashtë mbrojtësin me karton të kuq të menjëhershëm, duke e lënë Egnatian me dhjetë lojtarë për gjithë pjesën e dytë.
Me një lojtar më pak në fushë, fraksioni i dytë ishte një test i vërtetë karakteri për Egnatian. Skuadra moldave, Petrocub, ushtroi presion të vazhdueshëm dhe krijoi disa aksione dinamike. Megjithatë, rrogozhinasit iu falën një superparaqitjeje të portierit Dajsinani, i cili me ndërhyrjet e tij vendimtare frenoi kundërshtarin dhe mbajti rezultatin 1-1, duke ruajtur kështu shpresën e gjallë për kualifikim.
Takimi i kthimit, një sfidë vendimtare, do të luhet në Rrogozhinë më 15 korrik, në orën 21:00. Aty, të besuarit e Nevil Dedes do të bëjnë çmos të shfrytëzojnë avantazhin e fushës dhe mbështetjen e tifozëve për të siguruar një rezultat që do t’u mundësonte kalimin në fazën tjetër të prestigjiozes Champions League.