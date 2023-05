Alec Baldwin, ndjesë publike vajzës së tij pas homazhit

Alec Baldwin i ka kërkuar ndjesë vajzës së tij të madhe pasi “harroi” të përfshijë një nga fëmijët e tij në një homazh në Instagram të enjten.

Fituesi i Emmy-t postoi një foto të shtatë fëmijëve të tij më të vegjël, të cilët i ndan me gruan e tij Hilaria Baldwin, duke i quajtur ata “shtatë arsye për të vazhduar në kohë të vështira”.

Alec – i cili kohët e fundit rifilloi xhirimet e “Rust” pasi prokurorët hoqën akuzat për vrasje të pavullnetshme kundër tij që rrjedhin nga një sulm fatal në 2021 në xhirime – përfundoi, “Unë nuk do të gënjej, pa familjen time, nuk e di se si do të ishte jeta ime.” Fotot e Carmen, 9, Rafael, 7, Leonardo, 6, Romeo, 4, Eduardo, 2, Lucia, 2 dhe Ilaria, 7 muajshe, u shfaqën në mediatsociale – por vajza Ireland Baldwin, mungonte .

Shumë nga ndjekësit e aktorit e thirrën atë për gabimin në seksionin e komenteve. “A nuk keni 8 fëmijë?” Një përdorues i Instagram-it e pyeti, ndërsa një tjetër shtoi, “Jam i sigurt që vajza juaj është e lumtur që e latë jashtë.” Një i tretë shkroi, “Ai ka kaq shumë foshnje tani sa harroi se kishte një vajzë të rritur.”

I nominuari për Oscar më pas ndau një foto bardh e zi të modeles, të cilën e mirëpriti në vitin 1995 me gruan e atëhershme Kim Basinger.”Kemi harruar Billy Preston!” shkroi Baldwin. “E para që do më bëjë gjysh.” Irlanda, e cila ende nuk ka komentuar për gabimin e babait të saj, është shtatzënë me fëmijën e parë të saj dhe të dashurit RAC, një vajzë që planifikojnë ta quajnë Holland. Kur Irlanda zbuloi në dhjetor 2022 se po krijonte një familje me muzikantin, Hilaria u shpreh se sa “e lumtur” ndihej.