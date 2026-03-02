Aldo Serena bën copë juventinin Perin: ka harruar rregullat themelore për një portier

Duket sikur dëgjohet zëri i teknikut Luciano Spalletti që shqipton frazën ikonike: “Houston, kemi një problem!”. Dhe te Juventus problemi përfaqësohet (edhe) nga portierët. Në Olimpico mes shtyllave shkoi Mattia Perin, i vendosur aty në vend të Michele Di Gregorio, të cilit iu dha një pushim për t’u ç’helmatisur nga kritikat (disa shumë të ashpra) të marra pas dy përballjeve të Champions League (të përfunduara keq) kundër Galatasaray. Megjithatë, brishtësia e portierit u shfaq edhe pse u përmbys rendi i hierarkisë në fushë. Dhe kështu përfundoi nën dritat e reflektorëve portieri tjetër, autor i gabimeve të bujshme që hapën rrugën për verdhekuqtë.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Serena, komenti therës: “Aty shkohet me duar, jo me këmbë”
Episodi i parë vendimtar vjen në goditjen e Wesleyt, një përfundim sigurisht shumë i bukur dhe me shumë efekt, mbi të cilin Perin nuk u duk i pozicionuar mirë, as mjaftueshëm reaktiv apo gjithsesi në lartësinë e duhur. Megjithatë, momenti më polemik lidhet me golin e Malen, protagonist i një aksioni që nxori në pah çorganizimin e portierit juventin: vendos të dalë “mbrapsht”, siç theksohet nga Aldo Serena në një mesazh të publikuar në X dhe i shoqëruar me foto shpjeguese. Aty, portieri kërkon topin me këmbë në vend që ta kërkojë me duar, duke e bërë të thjeshtë për Malen ta kalojë (prekje poshtë me majën e këmbës).
Ish-sulmuesi, sot opinionist televiziv, komentoi: “Perin, zakonisht në raste si ky shtrihesh mbrapsht, duke kërkuar topin me duar dhe jo me këmbë”. Portieri, tashmë në vështirësi për golin e parë, tregoi një qëndrim pak të gatshëm edhe në situatat e tjera kyçe, si me rastin e golit të tretë të verdhekuqve, ku zgjedhja e pozicionit dhe e kohës së daljes rezultoi e pakuptueshme. Edhe në këtë rast dha përshtypjen se u hodh rastësisht dhe jo se e kishte lexuar mirë aksionin, duke zgjedhur kohën më të mirë dhe të përshtatshme për daljen, përveç një pozicionimi ndryshe në zonën e tij të rreptësisë në situata loje të atij lloji. Në thelb, interpretimi i ndeshjes dhe i trajektoreve të kundërshtarëve duket se mungon, me portierin juventin shpesh “të ankoruar” në vijën e portës.
Kaq sa e bën Franco Ordine (gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë të emisionit Pressing) të shpërthejë me një frazë emblematike: “Nëse dikush ka kryer një vrasje në Torino dhe ka larguar Szczesny-n dhe ka marrë Di Gregorio-n, çfarë mund të bëjë Spalletti?”.
#Perin di solito in casi come questo ci si sdraia al contrario, cercando con le mani la palla e non con i piedi #RomaJuve pic.twitter.com/6Z0o9orYUM
— Aldo Serena (@Aldito11) March 1, 2026
Perin përpiqet të mbrojë paraqitjen në Olimpico
Pavarësisht kritikave, Perin u përpoq të mbrojë qëndrimin e tij dhe paraqitjen e përgjithshme të skuadrës: “Mund të na thonë gjithçka nga pikëpamja teknike, por asgjë për shpirtin dhe karakterin. Qëndrimi është një nga të paktat gjëra që mund ta kontrollosh në fushë. Në pjesën e parë dominuam, por duhet të jemi më cinikë”.