Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të vijë nesër në Tiranë, për një takim pune me homologun Edi Rama dhe kryeparlamentaren Lindita Nikolla. Nuk ka një qëllim të qartë e të deklaruar, por besohet se takimi do të jetë në funksion të marrëveshjes së pafirmosur në Ohër, për të informuar Shqipërinë për lobim ndërkombëtar për Kosovën.