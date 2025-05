Albin Kurti letër Lumir Abdixhikut: Të bëjmë koalicion qeverisës bashkë!

Kryeministri në detyrë i Kosovës dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, i ka dërguar një letër zyrtare kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, ku i kërkon ndërtimin e një koalicioni qeverisës mes VV-së dhe LDK-së.

Në letrën e tij, Kurti shprehet i gatshëm për bashkëpunim politik, duke theksuar se: “Si kryetar i LVV-së dhe kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës, jam i interesuar dhe i vullnetshëm për marrëveshje politike me LDK-në.”

Ai pranon se ekzistojnë dallime politike, por nënvizon se koalicionet bëhen pikërisht midis palëve që kanë dallime, nëse përparësitë vendosen te qytetarët dhe shteti.

Kurti kujton se LDK ka pasur edhe në të kaluarën marrëveshje me parti me të cilat kishte më shumë mospajtime sesa ka sot me VV-në: “Mospajtimet e diferencat që mund të ketë LDK me LVV sot, nuk janë më të mëdha sesa ato që LDK i kishte në koalicionet e mëparshme.”

“Unë nuk kam pasur probleme me juve, por me disa të tjerë që sot nuk kanë më as pozita të larta, as ndikim të madh në LDK” shkruan Kurti duke e përforcuar argumentin me logjikën elektorale:

“Jam i bindur që edhe votuesit e LDK-së sot preferojnë më së shumti koalicionin me LVV-në. Edhe votuesit e LVV-së e preferojnë po ashtu këtë koalicion.”

Ai nënvizon qartë se VV nuk është e interesuar për koalicion me PDK-në dhe ngre pyetjen: “Pse ta bëjmë pas zgjedhjeve, kur mund ta bëjmë tani? Pse edhe një palë zgjedhje për të bërë po të njëjtin koalicion?”

Nga ana tjetër, kryetari i LDK-së Lumir Abdixhiku, ka konfirmuar se e ka pranuar letrën dhe ka premtuar një përgjigje zyrtare së shpejti: “Më lejoni të shkoj në zyrë, të shoh letrën dhe do të kthej përgjigje me kohë. I lus edhe njerëzit tanë që gjendjen e tanishme ta trajtojnë pa arrogancë. Do të kemi përgjigje zyrtare, siç i takon një partie.”

Në këtë mënyrë, VV ka hedhur një hap drejt një marrëveshjeje me LDK-në, duke e pozicionuar si partnerin e preferuar për qeverisje, ndërsa pritet reagimi zyrtar i partisë së Lumir Abdixhikut.